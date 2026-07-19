Los 10 momentos de Messi en los Mundiales

Estos son los diez momentos de un relato único, que se ha alargado durante 20 años:

Messi tuvo el debut soñado. En la segunda fecha, frente a Serbia y Montenegro, compartió durante 75 minutos banco con Lionel Scaloni y Pablo Aimar, quienes 16 años después le llevarían a la conquista del título.

Después, entró en sustitución de Maxi Rodríguez y su impacto fue inmediato, tres minutos después asistió a Hernán Crespo para el 40-0 y en el 88 firmó el 6-0 final.

Con el partido empatado (1-1) y los cambios agotados, Messi observó con los brazos cruzados e impotente cómo su selección se encaminaba a una tanda de penaltis que perdería (2-4). Su suplencia le valió a José Pekerman fuertes críticas.

La unión de dos genios (Diego Maradona en el banquillo y Messi en el campo), no dio el resultado esperado. Ante Grecia, sin Javier Mascherano -al que dio descanso- Maradona le entregó el brazalete a Messi y lo convirtió en el capitán más joven de Argentina, con 22 años.

Pese a contar con libertad absoluta en el campo y presentarse al Mundial con un Balón de Oro bajo el brazo, Messi no rindió como se esperaba. Ha sido el único Mundial en el que se fue sin marcar.

Su primera final, y nada menos que en el Maracaná, acabó en llanto por un gol de Mario Goetze en la prórroga. Elegido Mejor Jugador del Torneo, Messi no encontró consuelo. En los dos años siguientes, perdería dos finales de la Copa América en la tanda de penaltis, lo que le llevaría a renunciar a la selección.

Tras pasar de ronda con muchas dificultades, Kylian Mbappé liquidó a Argentina (4-3) con dos goles en 4 minutos (64 y 68), en lo que parecía un cambio generacional.

Después de la sorprendente derrota ante Arabia Saudí, Argentina necesitaba ganar a México para acabar con las críticas. Con un latigazo desde fuera del área abrió el camino de la victoria en el segundo tiempo.

En una final espectacular (3-3 y 4-2 en penaltis), con un épico enfrentamiento con Kylian Mbappé, Messi defendió su corona de mejor jugador del Mundo y conquistó el título que le faltaba, por el que había penado durante dieciséis años.

A falta de 11 minutos perdía por 0-2 con Egipto en los octavos de final. Estaba eliminada hasta que el Cuti abrió el camino de la remontada, Messi igualó y Enzo Fernández culminó el milagro. El capitán rompió a llorar por la emoción y acabó primero abrazado por todo su equipo, dispuesto a hacer lo que fuese para evitar una retirada prematura.

Contra Inglaterra, ocho días después, de nuevo una situación límite y otra vez lideró a una selección que creyó en él y dio la vuelta al gol de Anthony Gordon con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, este en el 92+.

Nada menos que una final, contra España y en el Metlife, donde 10 años antes había arrojado la toalla y anunció su despedida de la selección. No hubo final feliz para el capitán albiceleste. Un gol de Ferran Torres en el 106 le dejó sin título. Queda su legado.