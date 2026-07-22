Aperitivo alpino

Antes de los dos finales en el Alpe d'Huez, el pelotón afronta una etapa dura, con cinco puertos y un final en subida, en un puerto de primera categoría con 7,1 kilómetros al 6,7 % de desnivel medio.

Una jornada que ofrece terreno para las escapadas, con el ascenso de entrada a la Cota de Engins, 11,4 kilómetros al 5,4 %, de primera categoría, que puede marcar las primeras escaramuzas de los aventureros en busca del triunfo de etapa.

Luego un segunda, la Cota de Monteynard, y un tercera, la de Terrasses, en un terreno escarpado que no tiene muchos puntos de descanso.

En total, 3.900 metros de desnivel positivo en un día que también puede marcar la batalla entre los aspirantes a la general, sobre todo en la subida final, que no ofrece ningún punto de reposo.

Una estación que se subió por última vez hace seis años, cuando el esloveno Primoz Roglic doblegó a su compatriota Tadej Pogacar.

- Etapa 18: Voiron - Orcières-Merlette, 185,2 kilómetros

Cota de Engins (1a, 11,4 km al 5,4 %), a 148,5 de meta

Cota de Saint-Léger-les Mélézes (3a), a 19

Orcières-Merlette (1a, 7,1 km al 6,7 %), en meta.