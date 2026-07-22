Dirty Boxing, combate en singular arena, tiene fecha para su segunda edición

El Dirty Boxing (Boxeo Sucio en español), una modalidad de combate surgida en Inglaterra (luego Rusia y otros), va ganando terreno de a poco, y ahora se está instalando en nuestro país. La segunda edición de este evento (el primero se realizó el 8 de mayo pasado), denominado “King of the street” se desarrollará en nuestra capital, el sábado 8 de agosto próximo.

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Nahuel Centurión y Claudio González (Bachi Force) llevan adelante el emprendimiento que se desarrollará en un escenario cuadrilátero limitando por fardos de paja.

El local de este singular encuentro se encuentra ubicado en las calles Perú c/Haití (Barrio Pettirossi).

Esta modalidad de Boxeo Sucio cumple varias de las reglamentaciones establecidas en el boxeo tradicional, como no admitir golpes bajos, golpes en sitios peligrosos como la nuca, entre otros, utilizando guantes de MMA.

Pero así también, permite golpes de puño laterales, golpes a 360° (molinete), agarrar y seguir golpeando, y otras particularidades de MMA y Kick-Boxing.

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Además de reunir a atletas de distintas academias del país, habrá peleadores de otros países (Argentina y Brasil), para convertirlo en un evento internacional de pelea de tinte callejero “ofreciendo un formato innovador que combina espectáculo, alto nivel competitivo y una producción pensada para el público”.

Uno de los atractivos de la velada será que por primera vez se realizará un combate en formato 2 vs. 1, “una modalidad inédita en Paraguay que busca ofrecer una experiencia única para el público y seguir ampliando los límites de los deportes de combate”.

* Detalles del evento. El gimnasio se encuentra ubicado en las calles Perú c/Haití.

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026.

Horario: 15:00 a 21:00 Cartelera Amateur;

21:30 a 01:30: Cartelera Profesional (Peleas Estelares).

Informes: Nahuel Centurión - 0971713 416;

Comunicación Prensa: 0995634 900.