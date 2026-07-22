Polideportivo
22 de julio de 2026 a la - 12:40

El belga Philipsen se impone en el esprint reducido de Voiron y Pogacar sigue líder

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Voiron (Francia), 22 jul (EFE).- El belga Jasper Philipsen, que no había brillado en los esprints del Tour de Francia, se impuso en el reducido que dirimió este miércoles la decimoséptima etapa, con final en Voiron, una victoria que se jugó entre un grupo de 25 corredores fugados.

Por EFE

Fue la undécima victoria en el Tour del ciclista del Alpecin, que superó al suizo Mauro Schmid y al neerlandés Olav Kooij.

El belga, que llegaba como uno de los favoritos para los esprints pero que no había brillado hasta ahora, lideró el grupo de escapados que llegó a la meta con 8.46 minutos de ventaja sobre todos los grandes favoritos, por lo que no hay grandes cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

A falta de tres duras etapas de montaña por delante, antes de la jornada final del domingo en París, el ciclista del UAE mantiene una renta de 4.32 sobre el belga Remco Evenepoel y de 6.51 con el mexicano Isaac del Toro, que se quedó descolgado en los primeros kilómetros de la etapa pero logró retornar al grupo de favoritos.