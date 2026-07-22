El Como renueva a su capitán, el francés Lucas Da Cunha, hasta 2031

"En Como he crecido como persona y como futbolista, encontrando una familia antes que un equipo. El ascenso a la Serie A y el sueño de la 'Champions League' no son el objetivo final, sino la motivación para esforzarme siempre por más", declaró el centrocampista, de 25 años, a través de un comunicado del club.

"Estoy encantado de haber renovado mi contrato con este club y tengo muchas ganas de continuar este camino con el equipo, el club y la afición", agregó el capitán 'lariano'.

Da Cunha llegó al club italiano en enero de 2023 y, desde entonces, disputó 129 partidos oficiales, en los que marcó 20 goles y repartió 15 asistencias entre la Serie B, la Serie A y la Copa de Italia.

Fue una pieza destacada en la evolución reciente del Como y formó parte del equipo que logró el ascenso a la Serie A tras 21 años de ausencia.

Ya como capitán la pasada temporada, lideró al conjunto italiano hasta lograr en mayo de 2026 la primera clasificación de su historia para la Liga de Campeones.

Fàbregas destacó la evolución del futbolista desde su llegada al club y subrayó su importancia como referencia del equipo.

"Lucas representa todo lo que queremos construir en el Como. Ha crecido hasta convertirse en un centrocampista de primer nivel, nuestro capitán y un auténtico líder. Esta renovación es totalmente merecida y estoy muy feliz de que sigamos creciendo juntos durante muchos años más", dijo.