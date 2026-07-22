Jueves, 23 de julio de 2026

Redacción deportes. LIV Golf, la liga saudí, reanuda este jueves su calendario después de seis semanas de parón con la celebración del torneo del Reino Unido, donde el español Jon Rahm podría proclamarse campeón por tercer año consecutivo a falta de otras dos pruebas para el final de la temporada.

Redacción deportes. La corredora dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz o el marchista guatemalteco Erick Barrondo, todos campeones olímpicos, son algunas de las estrellas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se inauguran este viernes, con más de 5.000 deportistas de 37 países.

- También se enviará información previa de las delegaciones participantes de países como República Dominicana, Honduras o Guatemala.

- Previa del Gran Premio de Hungría, 11ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Hungaroring

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 18ª etapa: Voiron-Orcières-Merlette, de 185,2 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Argentina. Boca Juniors recibe este jueves al chileno O'Higgins en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (FOTO)

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido) (hasta 26).

- DP World Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU) (hasta 26).

- La corredora dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz o el marchista guatemalteco Erick Barrondo, todos campeones olímpicos, son algunas de las estrellas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se inauguran este viernes, con más de 5.000 deportistas de 37 países.

- Mundial sub'23 en Duisburgo (Alemania) (hasta el 26)

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal)

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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Redacción EFE Deportes