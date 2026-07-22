La brasileña Ana Marcela Cunha logra récord suramericano en nado en el Canal de la Mancha

Río de Janeiro, 22 jul (EFE).- La campeona olímpica brasileña Ana Marcela Cunha estableció un nuevo récord sudamericano, tanto en la modalidad femenina como en la masculina, al completar a nado la travesía del Canal de la Mancha en 8 horas, 25 minutos y 29 segundos, informó este miércoles el Comité Olímpico de Brasil (COB).