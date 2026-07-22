La UCI defiende que los controles nocturnos son medidas "justificadas y limitadas"

En la noche del sábado al domingo, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar fueron visitados por agentes de control antidopaje a las 2 y 5 de la madrugada, respectivamente. El hecho de que los dos mejores ciclistas del Tour tuvieran que interrumpir su descanso nocturno justo antes de una etapa de montaña provocó una corriente de debate. Tres días después, la UCI emitió un comunicado sobre ese asunto.

La UCI reconoce que los controles antidopaje nocturnos pueden perturbar el descanso y la recuperación de los ciclistas y desea reiterar que "la realización de dichos controles fuera del horario habitual sigue siendo una medida excepcional, reservada para circunstancias limitadas y justificadas".

Si bien la UCI es plenamente consciente de la molestia que supone esta medida para los ciclistas, subraya que estos controles responden a un interés primordial, la lucha contra el dopaje.

En el comunicado, la UCI también explica por qué confió su programa antidopaje a la ITA en 2021: "Para garantizar su independencia y maximizar su eficacia".