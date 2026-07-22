LIV reanuda su calendario en Reino Unido, donde Rahm podría proclamarse campeón

Rahm, con 928,5 puntos, necesita la victoria y que el estadounidense Bryson DeChambeau, segundo en la general con 644,4, no consiga el segundo puesto en solitario. Tercero, sin opciones, es el chileno Joaquín Niemann, con 344,6.

El triunfo en cada torneo concede 200 puntos, 113 al segundo y 75 al tercero.

Al margen del Reino Unido, quedan los torneos de Nueva York e Indianápolis, ambos en Estados Unidos, programados en agosto, después de que se suspendiera el de Nueva Orleans (EE.UU.), programado a finales de junio, en medio de las dudas sobre la continuidad de LIV después de que el fondo soberano saudí decidiera que dejará de inyectar dinero al circuito a final de este curso.

En caso de certificar de forma matemática el triunfo en la general, sería la tercera corona de Rahm en las tres temporadas que milita en LIV.

En caso de vencer en Rocester, en el centro de Inglaterra, el ‘León de Barrika’ se embolsaría cuatro millones de dólares (unos 3,5 millones de euros) y si retiene la corona, añadiría un bonus de seis millones de dólares (unos 5,2 millones de euros).

En lo que va de temporada, Rahm ha ganado dos torneos, Hong Kong y México, mientras que DeChambeau venció en Singapur y Sudáfrica, pero el español atesora cuatro segundos puestos y un quinto en las nueve pruebas disputadas.

Al margen de lo deportivo, sigue la incertidumbre sobre el futuro de la liga, asunto que centró la reunión que el consejero delegado de la misma, Scott O’Neil, mantuvo el martes con los jugadores.

“Siempre intentan informarnos y mantenernos al tanto de lo que hacen. Y nosotros siempre buscamos retroalimentación sobre nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el producto y, con suerte, ofrecer algo aún mejor el próximo año”, explicó Niemann este miércoles a los medios.

El jugador chileno se mostró esperanzado en que LIV encuentre nuevas vías de inversión y tenga continuidad: “Que esta liga continúe y siga siendo valiosa para el mundo del golf”.

“Hay muchos aficionados que merecen este tipo de torneo, este nivel de participantes y estos jugadores, y hasta ahora lo hemos hecho muy bien. Ahora es el momento de reestructurar algunas cosas y mejorarlo”, añadió Niemann.