Más de una decena de vuelos cancelados o retrasados en Puerto Rico por clima de EE.UU.

Las cancelaciones en el aeropuerto de Puerto Rico se deben a la tormenta tropical Bertha que tocó este miércoles tierra en el sureste de Luisiana, acompañada de vientos de hasta 75 kilómetros por hora e intensas precipitaciones, que amenazan con generar inundaciones repentinas aisladas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Según la operadora Aerostar Holdings, las aerolíneas Frontier y JetBlue cancelaron o retrasaron los vuelos desde y hacia Puerto Rico F9 3378, F9 3937 y F9 1726, y los B6 0303, B6 0433, B6 2389, B6 1726, B6 1089, B6 0761, B6 2601, B6 0562, B6 0904, B6 2154, B6 2537 y B6 1048.

De acuerdo a las autoridades de aviación, los destinos afectados son Florida, Filadelfia, Boston, Connecticut, Nueva York y República Dominicana.

Aerostar urgió a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.