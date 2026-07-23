Jornadas gratuitas de Karate-do y Judo en el Centro Paraguayo Japonés

“En camino a la virtud” se denomina el noble emprendimiento de la Embajada del Japón, a través de jornadas de Karate-do y Judo, con acceso gratuito.

Las mismas se brindarán en dos días, en el Centro Paraguayo Japonés, el martes próximo y el sábado 1 de agosto.

Una de las actividades consistirá en una exposición fotográfica «DŌ, En camino a la virtud», que será habilitada en el CPJ por el 90° Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay, con la coorganización de la Japan House São Paulo.

La organización señala que la “muestra aborda la filosofía, estética y disciplina de artes marciales como el judo, kárate y kyudo, concibiendo al Budō más que un deporte: un camino de armonía mental y espiritual”.

En japonés, la palabra “DŌ” significa literalmente “Camino” o la dirección que debemos seguir y se utiliza como sinónimo de disciplina y entrenamiento.

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“Budō” significa entrenamiento mental, buscando la perfecta armonía entre lo técnico y lo espiritual.

Más que un deporte, los practicantes de las artes marciales basadas en el Budō tienen su propio estilo de vida basado en la disciplina y el esfuerzo dirigidos a unificar la mente y el cuerpo.

Programa

El programa de las actividades para las charlas y demostraciones de artes marciales japonesas, son:

Historia del Kárate Do Kushin Ryu en Paraguay

Fecha: 28 de julio

Hora: 19:00 a 20:30

Organización: Asociación de Instituciones de Enseñanza del Estilo Kushin.

Local: Sala Seminario del Centro Paraguayo-Japonés.

“El judo y sus orígenes” Demostración de judo competitivo y Nage No Kata

Fecha: 01 de agosto

Horario: 10:00 a 11:30hs.

Organización: Federación Paraguaya de Judo Gimnasio del Centro Paraguayo-Japonés.

Local: Centro Paraguayo-Japonés.

Dirección: Julio Correa y Domingo Portillo, Villa Guaraní.