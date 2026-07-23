Partidazos: Cerro vs. Afemec y Exa Ysaty vs. Olimpia, por la Liguilla Premium

Este viernes se jugarán tres cotejos y el sábado otros tantos, para completar la Fecha 3 de la Liguilla del Apertura de la Premium de Futsal FIFA/APF.

Uno de los partidos mas atrayentes lo disputarán Exa Ysaty y Olimpia, en el polideportivo colegial, este viernes a las 21:00, por el Grupo B de la liguilla.

El otro juego será el sábado a las 20:00, entre Deportivo Santaní y Star’s Club, en el coliseo municipal sampedrano.

Por el Grupo A, este viernes chocarán Recoleta FC y San Cristóbal, en cancha de los canarios, desde las 21:00.

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El juego televisado de la jornada será Cerro Porteño y Afemec, el sábado a las 13:30, en el polideportivo del Club Sol de América.

Por el Grupo C, de los clubes que pelean la permanencia, Presidente Hayes recibirá en su casa al 3 de Mayo, este viernes desde las 21:00.

El otro partido jugarán Sol-Campoalto vs. Cnel. Escurra, el sábado a las 17:00, en el polideportivo solense “Luis Óscar Giagni”.

* Posiciones. Las posiciones, cumplidas las dos primeras fechas de la liguilla:

Grupo A: Cerro Porteño 9 puntos (3 puntos bonus), Afemec 4, San Cristóbal 1, Recoleta FC 0.

Grupo B: Exa Ysaty 8 puntos (2 puntos bonus), Olimpia 4, Deportivo Santaní 1, Star’s Club 0.

Grupo C: Cnel. Escurra 6 puntos, Presidente Hayes 3, 3 de Mayo 3, Sol-Campoalto 0.