Estreno triunfal del Sportivo Luqueño en Rusia

Una disciplina que le viene brindado réditos al Sportivo Luqueño es el fútbol playa. Los auriazules van creciendo en el contexto internacional, al participar en grandes eventos.

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El club popular superó este jueves por 6-2 al Cityline Alanya turco, mediante las conversiones de Thiago Barrios (3), Sixto Cantero, Billyvardo Velezmoro y Valentín Benítez.

La segunda presentación del Chanchón en el Moscow International Beach Soccer Cup será este viernes contra el BetVam de Bulgaria, a las 08:00 de nuestro país.

Del evento, que se extenderá hasta el domingo, participan además TSOR de Bielorrusia, Corinthians de Brasil, Golsapoosh de Irán, Lokomotiv de Rusia y la selección de Rusia.

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Detalles del encuentro

Estadio: Arena Moscú, Rusia. Primer árbitro: Mohammadhossein Mardani (Irán). Segundo: Denis Smolyaninov (Rusia). Tercero: Hesam Arab (Irán). Cronometrador: Aleksei Ivanov (Rusia).

Luqueño: Yoao Rolón; Diogo Catarino, Lucas Ponzetti, Néstor Medina y Sixto Cantero. Alternaron: Alexandro Luraschi, Billyvardo Velezmoro, Valentín Benítez, Enrique Sánchez, Jesús Martínez, Milciades Medina y Thiago Barrios. D.T.: Carlos Borja.

Cityline Alanya: İsmail Turhan; Recep Demir, Igor Silva, Francisco Da Silva Neto y Miguel Santiso. Alternaron: Baris Terzioglu, Cem Keskin, Mahmut Arikan, Ömer Behiç Benlidayı, Volkan Yeşilırmak y Yasin Bağcı. D.T.: Adil Muftuoglu.

Goles: 2’ Sixto Cantero, 17’ Billyvardo Velezmoro, 24’, 33’ y 34’ Thiago Barrios y 35’ Valentín Benítez (SL); 2’ Igor Silva y 3’ Miguel Santiso (CA). Amonestados: 34’ Igor Silva y 35’ Cem Keskin (CA).