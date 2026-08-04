Conquistador Prince da la vuelta triunfal al hipódromo del Jockey Club

En una de las sueltas mas atractivas del domingo pasado, por la larga distancia, dando una vuelta completa al óvalo del Hipódromo de Asunción, Conquistador Prince posó para la foto con Juan Román sobre su lomo, bajando los 2 minutos para la distancia. El pingo del stud 8 Años registró en cronos 1′59″59 para los 1.800 metros de la competencia hípica.

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En el arranque de la reunión burrera ganó Corazón Valiente de la caballeriza J.C., recorriendo ligero los 800 metros al mando del jockey Juan Román, marcado en el cronómetro 47″60/100, entre pingos de la 7ª categoría B.

Celebration seguida del J.C., con la yegua que fue la mejor en el Handicap Inferior Hembras, recorriendo el kilómetro en 1′01″40 con la fusta de Alcides Coronel.

My Dream del stud Don Honorio cruzó primero el “disco” castigado por el piloto Javier Portillo, limpiando la recta en 33″94 para los 600 metros de carrera.

Emoticón de Don Rubí se impuso en la quinta del programa, con la monta de Alberto Villalba, registrando un tiempo de 1′08″19 para los 1.100 metros de la suelta.

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Sweet Dream repitió su actuación anterios y llevó doblete a la caballeriza 8 Años de la mano del aprendiz Santiago Cabrera, recorriendo las 11 cuadras del óvalo en 1′07″84, para bajar el telón de la jornada, entre pingos de la 6ª categoría.