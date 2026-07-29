Reunión “burrera” con muchos premios especiales en el Jockey Club

Entre los destacados premios del turf se encontraban el homenaje póstumo al Dr. Humberto Osnaghi, el “Asociación Rural del Paraguay 2026″ y el “Independencia de la República del Perú”.

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En el premio “Dr. Humberto Osnaghi”, Ninja del stud Don Rubí consiguió su tercera al hilo, al mando de Javier Portillo, marcando en cronos 1′15′11 para las 12 cuadras de la suelta.

Sir Campos del stud 8 Años se alzó con el premio “Expo Asociación Rubal del Paraguay 2026″, castigado por el jockey Marco Meza, en un tiempo de 1′03″32 para el kilómetro.

El “Independencia del Perú” fue para Fenómeno del stud Kika, que fue el mejor en la carrera de 1.200 metros, conducido por Juan Figueredo, marcando 1′16″75.

En el inicio de la jornada, Trinca de la caballeriza Don Honorio se impuso al lote de hembras de la mano de Javier Portillo, marcando 1′09″84 para los 1.100 metros.

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Luego, Paisano del stud Don Fermín recorrió ligero el kilómetro con la fusta de Arnaldo Portillo, registrando en el reloj 1′03″44.

Al caer el telón de la jornada, Majestuoso llevó doblete a Don Honorio, y hat-trick para Javier Portillo, recorriendo los 1.100 metros en 1′08″35.

* Programa del domingo. La Comisión de Carreras del Jockey Club ya estableció la programación para este domingo.

Salieron seis carreras locales y completarán el programa dos simulcasting estadounidenses.

La primera carrera está marcada para las 15:00.