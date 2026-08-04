La selección masculina rusa renuncia a participar en el Mundial de Voleibol en Polonia

"La selección masculina rusa no participará en el Campeonato Mundial de 2027, que se celebrará en Polonia, debido a la falta de garantías de seguridad para los atletas rusos en ese país", reza el comunicado en la web de la Federación Rusa de Voleibol (FRV).

La parte rusa explicó que su postura es debido a que creen que "este torneo carecerá de un nivel deportivo significativo y estará fuertemente politizado", ya que Polonia es un país que ha apoyado a Ucrania desde el comienzo de la guerra.

"Al mismo tiempo, seguimos trabajando con la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) en la posible participación del equipo femenino en el primer Campeonato Mundial norteamericano, que se celebrará en Estados Unidos y Canadá en 2027", añadieron.

El presidente de la FRV, Stanislav Shevshenko, agradeció a la FIVB que atendiera las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), que recientemente recomendó autorizar a los atletas rusos participar bajo bandera nacional.

"Tras casi cuatro años, nuestros equipos masculino y femenino han sido reintegrados por completo y regresan a la escena mundial", afirmó.

La FIVB había congelado la clasificación de las selecciones rusas, lo que les permitió participar a los equipos en la próxima Liga de Naciones, donde sí participarán ambos combinados.

Así, la Liga de Naciones de 2027 se ampliará, de forma excepcional, de 18 a 19 equipos, tanto masculinos como femeninos. Ello permitirá que Rusia participe en la próxima edición del torneo.

El 7 de julio el COI acordó revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023, y recomendar a las federaciones internacionales que supriman las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.

La medida permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia, mientras que en los pasados Juegos de París 2024 y en los de Invierno de Milán-Cortina compitieron como atletas neutrales.

Sin embargo, organismos como World Athletics decidió prolongar la exclusión de los atletas rusos, decisión que la Federación Rusa de Atletismo recurrió.