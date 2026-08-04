Paraguay cae contra Argentina en el Sudamericano femenino de baloncesto

Las paraguayas bajaron al parquet del Espacio DAM de Zárate, Provincia de Buenos Aires, para jugar contra las anfitrionas y vigentes campeonas sudamericanas de baloncesto, en el certamen que es clasificatorio para la FIBA AmeriCup “El Salvador 2027″, ofreciendo cuatro cupos.

Con este resultado, Argentina es la primera clasificada a las semifinales y está inscripta para la AmeriCup.

Lea más: Gran triunfo contra Uruguay

Las mayores referentes del team albirrojo y las mas experimentadas en selecciones, la capitana Paola Ferrari y Marta Peralta fueron reservadas para el juego clave del jueves, contra Colombia, luego del gran esfuerzo en el partido del lunes contra Uruguay.

En cuanto al partido de este martes, en el primer cuarto, las panteras guaraníes intentaron seguir los pasos a las albicelestes, parcial que concluyó 16-14 a favor de las locales.

A partir del segundo cuarto, Argentina empezó a estirar ventaja para alzarse con su segunda victoria, con parciales 19-12, 23-14 y 23-8.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El team titular fue con María Pereira (10 puntos), Bethsaida Ferreira (5), Natalia Quevedo, Paloma Niz (8) y Ximena Ibarra (5). Alternaron: Gilda Duarte (11), Adela Cárdenas (2), Dara Villasboa (7), Manuela Ramírez y Patricia Sosa.

La mayor encestadora del partido fue conocida por nuestra afición basketera, la argentina Julia Fernández con 13 puntos, quien salió campeona con Olimpia Queens en el Apertura.

* Resultados y puntuaciones. Los otros resultados de este martes fueron: Venezuela 62 - Chile 51 (Grupo B) y Colombia 83 - Uruguay 65 (A).

Las puntuaciones:

Grupo A: Argentina 4 puntos (clasificada), Colombia 3, Paraguay 3 y Uruguay 2;

Grupo B: Brasil 2 puntos, Venezuela 2 y Chile 2.

El jueves jugarán la última ronda de la fase grupal: 16:00 Brasil vs. Venezuela, 17:30 Colombia vs. Paraguay y 21:00 Uruguay vs. Argentina.

El primero del Grupo B avanzará a las semifinales y tomará el segundo pasaje a El Salvador.

Los segundos jugarán contra los terceros de cada grupo, en forma cruzada, y los ganadores serán los otros dos semifinalistas y los que se acrediten los dos cupos restantes para la AmeriCup 2027.