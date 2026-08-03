Paraguay consigue gran victoria contra Uruguay en el qualifiers para la AmeriCup’27

Las panteras guaraníes remontaron un adverso inicio para conquistar la victoria por el marcador de 68-63 en el juego debut contra Uruguay, por el Grupo A de la competencia sudamericana de baloncesto que se disputa en Argentina.

Lea más: Panteras arrancan las clasificatorias a la AmeriCup 2027

El FIBA Women’s AmeriCup 2027 South American Qualifiers se inició este lunes en la localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, con la participación de siete seleccionados.

En cuanto al partido de las paraguayas, la importante victoria guaraní fue con estos parciales: 12-21, 21-13, 20-14, 15-15.

Las goleadoras paraguayas fueron las experimentadas Marta Peralta y la capitana Paola Ferrari, con 16 y 15 puntos, respectivamente.

El conjunto titular contra las “celestes” estuvo compuesto por: María Pereira (5 puntos), Marta Peralta (16), Paola Ferrari (15), Bethsaida Ferreira (11) y Natalia Quevedo (4).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dieron su aporte al cuadro paraguayo: Paloma Niz con 11 puntos y Patricia Sosa 6.

Paraguay integra el Grupo A del torneo, y este martes enfrentará a la anfitriona y favorita en esta serie, Argentina.

El otro juego del Grupo A lo disputaban de fondo precisamente la escuadra albiceleste, campeona defensora, contra Colombia.

En el Grupo B, Brasil derrotó sobradamente a las vigentes vicecampeonas, Chile, por el score de 85-57 en el partido que abrió el certamen regional.

* Partidos del martes. En la segunda jornada, se desarrollará el siguiente programa:

10:00 Venezuela vs. Chile;

13:30 Uruguay vs. Colombia;

17:00 Argentina vs. Paraguay.

Los partidos tendrán una pausa este miércoles y retornarán el jueves, cuando las panteras jugarán contra Colombia, a las 13:30, en segundo turno de la competencia, en la última jornada por la fase de grupos.

Las selecciones que salgan en primer lugar en los dos grupos conseguirán automáticamente el pase a la semifinal y la consiguiente clasificación a la AmeriCup 2027.

Los combinados que terminen en segundo y tercer puesto, jugarán entre sí, en forma cruzada, para dirimir los otros dos cupos semifinalistas y clasificaciones a la AmeriCup 2027.

Ya se encuentran clasificadas Estados Unidos, actual campeona, y Canadá por el Norte, y se sumaron de la CentroBasket: Puerto Rico, México, República Dominicana y la anfitriona, El Salvador. Tomarán parte del evento diez seleccionados femeninos.