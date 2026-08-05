Un chileno fallece y otro resulta herido tras sufrir accidente en montaña más alta de Perú

El montañero falleció tras caer, por causas aún no precisadas, a un abismo mientras que su compañero resultó herido, señaló la agencia oficial Andina.

La también emisora estatal TV Perú identificó al fallecido como Andrés Regueira, de 21 años, y a su acompañante como Michael Millán de 31 años, quien sobrevivió y alertó a las autoridades de Áncash, donde se encuentra el Huascarán y la cadena montañosa de la Cordillera Blanca peruana.

Hasta el lugar se envió a un equipo de la Policía de Alta Montaña y rescatistas de la organización Socorro Andino para recuperar el cuerpo de la víctima mortal.

El accidente ocurrió un día después del levantamiento de la restricción temporal de acceso entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del Huascarán, ordenada el pasado 19 de julio para garantizar la seguridad y facilitar las labores de búsqueda de tres peruanos desaparecidos desde el 14 de julio en la montaña.

El pasado 16 de julio, otra avalancha también provocó la muerte de un porteador peruano y dejó heridos a un turista extranjero y su guía nacional.

Andina remarcó que el nuevo accidente ha reavivado "la preocupación sobre los riesgos que implica el ascenso a esta cumbre de la Cordillera Blanca y la necesidad de extremar las medidas de seguridad para quienes realizan expediciones de alta montaña".