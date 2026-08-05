PLRA busca liderar la oposición en elecciones municipales y exige humildad a sus aliados

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, marcó una postura firme sobre el papel que debe jugar la principal fuerza de oposición en el país. El titular liberal aseguró que la nucleación política se encuentra en pleno proceso de fortalecimiento interno y recuperación de su identidad.

Detalló que estuvo recorriendo las bases del interior donde percibe una renovada confianza de la ciudadanía. Sin embargo, avisó a las demás agrupaciones opositoras que el PLRA exige ser respetado como la columna vertebral de cualquier alianza contra la ANR.

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Riveros recalcó que el Partido Liberal tiene los mismos derechos que cualquier otra fuerza para presentar candidaturas propias en todo el territorio nacional. Explicó que la estrategia consiste en consolidar primero las chapas liberales para luego sentarse a negociar acuerdos de unidad.

En ese sentido, apeló a la madurez política de los sectores aliados y pidió dejar de lado posturas soberbias que solo terminan dispersando los votos y regalando victorias al oficialismo.

Pide alianzas reciprocadas y renuncias estratégicas

El titular del liberalismo señaló cómo debe funcionar la mesa de diálogo opositora. Afirmó que el PLRA ya demostró grandeza al estar dispuesto a declinar candidaturas en aquellos distritos donde las chances de victoria no sean favorables. No obstante, advirtió que espera exactamente la misma actitud por parte de los partidos y movimientos menores en los municipios donde los candidatos liberales mantengan una clara ventaja sobre el Partido Colorado.

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“Si nosotros estamos demostrando madurez y en lugares donde no vamos a poder ganar, declinamos; espero que de la misma manera, donde es seguro que el Partido Liberal va a ganar, declinen también los candidatos de la oposición y no sean un factor de división”, remarcó.

Para el presidente del PLRA, repetir viejos errores de dispersión opositora solo conducirá a derrotas evitables en comunas donde una lista única garantizaría la victoria.

PLRA, con narrativa propia y el camino hacia la Presidencia

Al analizar los números del escenario electoral paraguayo, Riveros recordó que cerca del 58% del electorado no vota por el Partido Colorado, y que más de la mitad de ese universo anticartista pertenece históricamente a la estructura del Partido Liberal. Con esa base matemática, el dirigente sostuvo que es momento de cambiar la narrativa derrotista e inculcar una mentalidad ganadora que le permita al PLRA volver a competir con posibilidades reales por la Presidencia de la República en el futuro.

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Finalmente, el titular del PLRA lanzó una fuerte crítica sobre la injerencia externa que sufrió el partido en los últimos años para fijar su rumbo político.

Aseguró que la nueva conducción trabajará con autonomía plena, sin someterse a las presiones ni a las agendas marcadas por sectores económicos o medios de comunicación. La meta trazada, según concluyó, es que el liberalismo vuelva a ser el verdadero faro político que defienda los intereses del pueblo y marque el norte de la oposición paraguaya.