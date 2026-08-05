Senador José Oviedo pide informes sobre acuerdo nuclear Paraguay-EE.UU.

Los gobiernos de Estados Unidos de América (EE.UU.) y Paraguay firmaron este martes en Washington DC, un acuerdo marco de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles. El documento fue rubricado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, según reportó la agencia AFP. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asistió al acto en al sede del Departamento de Estado.

El convenio suscrito se engloba dentro del marco de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense, promulgada en 1954. Esta normativa autoriza formalmente al gobierno norteamericano a suministrar tecnología nuclear civil, ya sea para la generación de energía o la investigación científica, a países aliados que cumplan con los rigurosos estándares fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

A cambio, la legislación exige que Estados Unidos mantenga la potestad de supervisar el uso del material e insumos transferidos para garantizar que bajo ninguna circunstancia se destinen a fines militares.

De acuerdo con datos proporcionados por AFP, Washington ya selló este tipo de entendimientos con más de 25 naciones desde 1954, incluyendo a socios regionales como Argentina, Brasil y México. Ambos gobiernos destacaron el acuerdo como una señal de fortalecimiento de la relación bilateral.

¿Qué beneficios ofrece?

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un Acuerdo 123 permite a un socio acceder a los beneficios de la cooperación nuclear pacífica con uno de los proveedores nucleares civiles más avanzados, seguros y fiables del mundo, al tiempo que demuestra su compromiso compartido con los sólidos estándares internacionales de no proliferación y seguridad nuclear.

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En un sentido más amplio, los Acuerdos 123 pueden proporcionar una plataforma para una mayor cooperación bilateral en materia de energía, ciencia y tecnología nucleares, señala la institución en su sitio web.

“Llamativo”

Ante la firma, el senador José Oviedo (Partido Yo Creo) presentó un proyecto de resolución que solicita informes al Poder Ejecutivo sobre el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Estratégica en Materia Nuclear Civil.

Fundamenta el pedido señalando que el memorándum fue firmado en un contexto de creciente consumo eléctrico impulsado por la instalación de industrias electrointensivas.

Para el senador de la oposición, resulta llamativo que el Gobierno proponga avanzar hacia fuentes de energía no renovables y potencialmente contaminantes, considerando que la matriz eléctrica de Paraguay es actualmente 99,99% renovable, una condición excepcional a nivel mundial que corre riesgo ante el agotamiento de los excedentes hidroeléctricos.

Uno de los puntos del pedido de informe vincula este acuerdo nuclear con otro convenio sobre minerales críticos firmado con la administración de Donald Trump en febrero de este año.

“Este mismo acuerdo se suma al acuerdo sobre minerales críticos, firmado el 4 de febrero de 2026 por Paraguay en EE.UU. de América, que justamente tiene al uranio en su lista, único mineral, junto al oro, que tiene reservas certificadas en Paraguay y se encuentra en la zona de Yuty, Caazapá”, señala en la exposición de motivos.

Oviedo manifiesta su temor de que Paraguay quede sujeto a vetos externos para el enriquecimiento de material nuclear o al desarrollo de tecnologías propias, lo que restaría soberanía y generaría una dependencia comercial de proveedores norteamericanos, además de altos costos públicos.

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El pedido de informes apunta a la remisión de una copia autenticada del acuerdo, tanto en formato impreso como digital, en sus versiones en castellano e inglés, además de precisar la fecha en que el documento será enviado al Congreso Nacional para su eventual ratificación o rechazo.

Asimismo, el legislador pide aclaraciones sobre una posible vinculación entre este acuerdo y el convenio sobre minerales críticos firmado por Paraguay y Estados Unidos el 4 de febrero de 2026. En ese sentido, solicita informar si el entendimiento nuclear contempla la utilización, exploración o aprovechamiento de minerales o materias primas existentes en territorio paraguayo y, de ser así, cuál será su alcance.

El pedido también plantea que el Ejecutivo informe cómo se garantizará la soberanía nacional sobre esos recursos, el cumplimiento de las normas laborales y ambientales en eventuales procesos de explotación, así como el cobro de regalías consideradas justas para el Estado paraguayo.

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Impactos

Otro de los puntos solicita conocer si la Cancillería nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía, realizaron estudios sobre los impactos positivos y negativos de acuerdos similares suscritos por Estados Unidos con otros países, tanto en el pasado como en la actualidad.

En caso de existir dichos análisis, Oviedo solicita que sean remitidos al Senado. Si no fueron realizados, pide explicar los motivos por los cuales no se efectuó una evaluación previa antes de la firma del memorando.

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Además, el legislador de YoCreo consulta de qué manera se garantizará la vigencia de la Constitución Nacional dentro del marco del acuerdo, haciendo referencia al artículo 112, que establece el dominio del Estado paraguayo sobre los hidrocarburos y minerales existentes en forma natural en el territorio nacional, así como al artículo 202, que atribuye al Congreso la facultad de autorizar concesiones para la explotación de bienes del Estado y la extracción y transformación de minerales.