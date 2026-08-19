Iga Swiatek clasifica a cuartos de Cincinnati y espera a Rybakina

Iga Swiatek, quinta del ránking de la WTA, superó a Diane Parry (66º) por un doble 6-3 en una hora y 28 minutos de juego, en el inicio de la jornada en Cincinnati (Ohio).

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La ex #1 mundial, que suma cuatro años seguidos en cuartos de Cincinnati, mantuvo su racha ganadora con la que la semana pasada alcanzó su primer trofeo del año en el WTA 1000 de Toronto.

La próxima rival de Swiatek podría ser precisamente Elena Rybakina, su víctima en la final de Toronto, siempre que la kazaja supere los octavos de final del miércoles ante la rusa Diana Shnaider.

El programa del miércoles de Cincinnati incluye todos los cruces de octavos del WTA 1000 femenino y el Masters 1000 masculino.

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El joven español Rafael Jódar abría el cartel de la pista central frente al italiano Flavio Cobolli y el argentino Thiago Tirante se mide en su turno con el checo Jakub Mensik.