Cursos de natación en Gaza: 1.500 niños se lanzan al mar junto a tiendas de desplazados

La Academia de Natación Tantesh, que lleva enseñando a nadar a los niños de Gaza desde 1999, organizó esta actividad dentro de la iniciativa de solidaridad internacional 'Nadando con Gaza' que se celebra esta semana.

Las playas de Mawasi, una zona de la costa gazatí casi completamente destruida por la ofensiva israelí y con decenas de miles de desplazados viviendo ahora en tiendas, se llenaron así de niñas y niños escoltadas por los monitores de Tantesh, que practicaron en el agua las técnicas adquiridas en las clases.

Este baño multitudinario supone el fin de algunos de los cursos de Tantish, cuyas instalaciones a lo largo de la geografía gazatí resultaron destruidas por los ataques isralíes. Este verano, su equipo ha construido piscinas naturales en las playas de Gaza para enseñar a los niños a nadar.

El 93 % de las escuelas en Gaza necesitan ser reconstruidas o una rehabilitación en profundidad para funcionar, y un 81 % del total de infraestructuras en toda la Franja se han visto destruidas o dañadas por los ataques israelíes, lo que deja a los menores sin espacios para el ocio, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En total, los ataques de Israel han matado a más de 21.300 niños desde el inicio de su ofensiva el 7 de octubre de 2023, en represalia a los ataques de las milicias gazatíes contra su territorio en los que murieron unas 1.200 personas.

La escuela espera enseñar a nadar a unos 2.500 niños al mes, y aspira a llegar a un total de 10.000 hasta octubre. Cuenta para ello con un equipo de más de 50 monitores y clases tanto para niños como para niñas.

La escuela la fundó Ámyad Tantesh, quien explicó a EFE a finales de julio, durante una de sus clases, que para construir las piscinas tuvieron que cavar y apilar los sacos de arena de forma rudimentaria, a falta de maquinaria pesada accesible en el enclave.

El proyecto 'Nadando con Gaza', que esta semana ha llevado a personas de varios países a echarse al agua en solidaridad con la Franja palestina, se organizó en honor de su hermano fallecido, Bahya.

Vicepresidente de la Federación Palestina de Kárate en Gaza, Bahya Tantesh falleció el año pasado en un ataque israelí mientras huía de su casa en el norte de la Franja de Gaza.