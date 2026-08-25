Dani Vallejo vuelve a enfrentarse a Van de Zandschulp

La única y reciente experiencia de Adolfo Daniel Vallejo contra Botic van de Zandschulp, finalista de este mismo torneo estadounidense del año pasado, fue más que positiva, lo que abriga las esperanzas al paso a la tercera fase del ATP 250 de Winston-Salem, que se desarrolla sobre la pista dura de la Universidad de Wake Forest, en el Condado de Forsyth del estado de Carolina del Norte.

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En la ronda de 16 del torneo de Bastad (Suecia) 2026, el paraguayo de 22 años derrotó al neerlandés por 4-6, 6-3 y 7-6 (4), en una de sus mayores victorias dentro de su ascendente carrera, por el grado de dificultad que debió afrontar y superar.

Posiciones en la clasificación

Vallejo ocupa el puesto 61 del escalafón mundial, es decir su mejor ránking. Van de Zandschulp (30 años) se encuentra en el lugar 59 y su mejo colocación fue 22.

Para acceder a la segunda fase, Vallejo superó al español Pablo Carreño Busta por 6-4, 3-0 y retirada, mientras que el neerlandés avanzó de forma directa a esta instancia por su condición de decimotercer sembrado.

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El partido de hoy está marcado para las 15:00, de Paraguay, en la Cancha 3. El vencedor lidiará con el ganador del match entre los italianos Luciano Darderi (nacido en Argentina) y Mattía Bellucci.