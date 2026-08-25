Del "breakdance" a la fábrica: los robots de los Juegos de Pekín ensayan su futuro

La competición encara así su recta final entre el espectáculo que llama la atención en las redes sociales del país y el objetivo que China quiere impulsar más allá de las medallas: acelerar el salto de los humanoides de los laboratorios a aplicaciones reales.

Los relevos de 4x100 metros prescindieron precisamente del testigo: el cambio se completa cuando los cuerpos de los dos robots se solapan dentro de una zona delimitada.

De los 22 equipos inscritos, solo Tiangong consiguió completar una carrera válida y se llevó el oro con un tiempo de 2 minutos y 20,79 segundos.

Tianzhuo ganó además el salto de altura parado con una marca de 3,40 metros, mientras que el tira y afloja, disputado por parejas de robots, dejó triunfos de Xingzhe Taishan en la categoría ligera y Tiangong en la pesada.

En tenis de mesa, disputado de forma completamente autónoma y sin control remoto, el equipo conjunto de la Universidad de Pekín y el Instituto de Inteligencia Artificial de Pekín (PKU-BAAI) se llevó el oro tras imponerse por 2-0 al HKU SMASH de la Universidad de Hong Kong, con parciales de 11-0 y 11-7.

A pocos metros de las pistas, otros robots afrontaban tareas menos vistosas, pero más cercanas al trabajo para el que algún día podrían ser utilizados.

En el escenario de supermercado, las máquinas tuvieron que localizar productos de acuerdo con un pedido, reponer estanterías y devolver a su sitio artículos mal colocados, mientras que en el industrial debían transportar materiales y montar componentes en una línea de producción.

Las pruebas muestran también la distancia entre una demostración en un entorno preparado y su aplicación cotidiana: frente a la velocidad que alcanzan ya en las pistas, en el supermercado y la fábrica los robots avanzan con mucha más lentitud y todavía necesitan varios intentos para ejecutar algunos movimientos de precisión con las manos.

Los escenarios de aplicación representan 21 de las 51 pruebas de esta edición, una apuesta de la organización por desplazar el foco desde las capacidades deportivas hacia posibles usos comerciales.

El asunto llegó este martes incluso a la rueda de prensa del Ministerio de Exteriores chino. Su portavoz Lin Jian afirmó hoy que, más allá de las competiciones, merece "aún más atención" que los humanoides estén acelerando su paso "de los laboratorios a la industrialización".

Lin citó aplicaciones que van desde clasificar paquetes y ensamblar componentes hasta atender a personas mayores, una perspectiva todavía alejada de lo que muestran muchas de las máquinas sobre el terreno.

Entre robots que bailan, saltan o juegan al tenis de mesa, la pregunta que queda fuera de la pista es precisamente esa: cuánto de lo que funciona en un escenario preparado para una competición está listo para hacerlo también en un supermercado, una fábrica o un hogar reales.