Josh Kerr-Jakob Ingebrigtsen, duelo estelar en los 1.500 metros en Budapest

Kerr, campeón del mundo en 2023, e Ingebrigtsen, que añadió una muesca más a su extenso palmarés con el oro en los 5.000 metros de los pasados Europeos de Birmingham, avecinan un duelo tremendo, al que también se unen el estadounidense Cole Hocker, campeón olímpico en París 2024, o el portugués Isaac Nader, oro mundialista en 2025.

“Estoy emocionado de competir en los 1500 metros del Campeonato Ultimate. Esta temporada he tomado algunas decisiones que han dado mucho de qué hablar, pero siempre he querido demostrar mi valía en las carreras más importantes, contra los mejores del mundo. Budapest me brinda otra oportunidad para hacerlo, y vengo a luchar por la victoria”, indicó Kerr.

“Me encanta competir y trato de hacerlo siempre que puedo”, dijo Ingebrigtsen. “¡Estoy emocionado por correr en Budapest!”, señaló Ingebrigtsen, quien también competirá en los 5.000 metros en la capital húngara como vigente campeón olímpico de esa prueba.

Por otro lado, el italiano Gianmarco Tamberi, medallista de oro mundial y olímpico, también ha sido confirmado para el concurso del salto de altura, en el que ganó su cuarto título continental en Birmingham con 2,32 metros.

“Guardo recuerdos muy bonitos de Budapest, donde gané mi título mundial en 2023, y estoy deseando volver a este lugar increíble. Espero que todos vengan a ver el salto de altura el domingo, porque ahora, después del Campeonato Europeo, el objetivo es darlo todo ese día”, dijo.

El Campeonato Mundial de Ultimate de Atletismo se diseñó para dilucidar quién es el mejor de los mejores: campeones mundiales, campeones olímpicos, ganadores de la Liga Diamante Wanda y los atletas mejor clasificados del año competirán para coronarse campeones entre los campeones. La primera edición contará con un premio de diez millones de dólares.