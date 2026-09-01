Gonçalo Ramos, Stones, Kolo Muani y Mastantuono, grandes nombres del 'calciomercato'

El mercado de fichajes de la Serie A llegó a su fin este martes, horas antes que los de Inglaterra y España.

El Milan es el equipo de la Serie A que más revolucionó el mercado. Lo cierto es que lo necesitaba después de unas temporadas malas, con muchas dudas, cuatro años seguidos sin ganar el 'Scudetto' y quedándose lejos de ello. Esta temporada, además, disputa Liga Europa. Lo primero que hizo fue amarrar a Luka Modric, quien renovó un año más.

Después llegó Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la historia del club. El delantero portugués llegó procedente del París Saint-Germain en una operación que puede alcanzar los 74 millones de euros entre fijos y variables. Será la gran referencia ofensiva del equipo tras la salida de Rafael Leao al Galatasaray.

Reconstrucción profunda. El conjunto 'rossonero' también reforzó las bandas con Diego Moreira, procedente del Estrasburgo, y la defensa con el español Mario Gila, que llegó desde el Lazio.

Su eterno rival, el Inter, que defiende 'Scudetto', fue uno de los clubes que más miró hacia Inglaterra y cerró alguno de los nombres más destacados del mercado. John Stones, libre tras terminar su contrato con el Manchester City, firmó hasta 2028.

Unas semanas después llegó Curtis Jones desde el Liverpool, en una operación cercana a los 35 millones de euros, para reforzar el centro del campo de Cristian Chivu.

El Inter también incorporó a Djed Spence del Tottenham o a Ivan Provedel, del Lazio, mientras dio salida a nombres importantes como Denzel Dumfries, Davide Frattesi o Francesco Acerbi.

En Turín, la prioridad fue reconstruir una delantera que había quedado en una situación complicada tras la salida de Dusan Vlahovic como agente libre al Besiktas. Recuperó a Kolo Muani, después de su anterior cesión; blindó a Kenan Yildiz y contrato a última hora a Nick Woltemade, cedido desde el Newcastle a cambio de 3,6 millones de euros más 0,5 en variables.

La 'Vecchia Signora' fichó al joven Jeff Ekhator y al bosnio Kerim Alajbegovic, además de reforzarse con el guardameta Guglielmo Vicario y recuperar al argentino Nico González, que continuará en Turín tras su cesión en el Atlético de Madrid.

También regresó Douglas Luiz, después de su paso por el fútbol inglés, en una plantilla que tendrá como principal objetivo volver a competir por el 'Scudetto', competición cuyo palmarés lidera con 37 títulos, y la Liga Europa.

En el otro extremo está el Nápoles. El equipo de Massimiliano Allegri, que se estrena en el conjunto partenopeo, optó por dar continuidad al equipo que construyó Antonio Conte y centró sus esfuerzos en mantener a sus principales jugadores, como Kevin De Bruyne.

La operación más importante fue la permanencia de Rasmus Hojlund, cuya compra se hizo definitiva tras su cesión. El delantero danés seguirá siendo una de las referencias del ataque napolitano, sobre todo con la salida de Romelo Lukaku al Fenerbahçe.

El Roma también fue uno de los equipos más activos del verano y apostó especialmente por el mercado argentino. El conjunto romano, liderado por Paulo Dybala, incorporó a Santiago Castro, procedente del Bolonia, para reforzar su delantera, y a su compatriota Nahuel Molina, procedente del Atlético de Madrid.

Mientras que el joven portugués Rodrigo Mora llegó desde el Oporto como otra de las grandes apuestas de futuro del club.

La llegada de Castro estuvo acompañada por la salida de Artem Dovbyk, cedido al Bolonia, en uno de los movimientos más curiosos del mercado italiano.

En defensa, el Roma incorporó al argentino Leonardo Balerdi, procedente del Olympique de Marsella, y a Marten de Roon, que vuelve a coincidir con Gasperini después de abandonar el Atalanta tras una década en Bérgamo.

El otro gran protagonista fue el Como de Cesc Fàbregas, que consiguió retener una temporada más a Nico Paz tras la negociación con el Real Madrid. El argentino, una de las grandes revelaciones de la pasada campaña, seguirá siendo la pieza sobre la que gire buena parte del juego del conjunto lombardo.

A su lado estará también el español Luis Milla, que llegó tras brillar en el Getafe para reforzar el centro del campo, y en defensa Trevoh Chalobah, procedente del Chelsea.

El Como, que también mantuvo su apuesta por el mercado español, tuvo que despedirse de Álvaro Morata, que se fue cedido al Leganés. Para compensar su salida llegó Moise Kean, procedente del Fiorentina, en una operación que refuerza la ambición de un club que ya no se conforma con asentarse en la Serie A.

Uno de los nombres que más expectación levantó fue Franco Mastantuono. El argentino, considerado una de las grandes promesas de su país, dejó el Real Madrid y puso rumbo a Italia cedido en el Fiorentina, en una de las operaciones que más miradas concentró durante el verano.

El conjunto 'viola', que también incorporó a Radu Dragusin, Oumar Solet y otros jóvenes talentos, como Víctor Valdepeñas, de la academia merengue, fue uno de los que más cambió su plantilla.

Mientras que el Udinese se hizo con Unai Gómez, centrocampista del Athletic Club, para reforzar su medular. También destacó en este mercado la llegada de jugadores con experiencia en las grandes ligas europeas. El Parma que dirige el español Carlos Cuesta incorporó al brasileño Diego Carlos, mientras que el Atalanta, por su parte, recuperó a Franck Kessié, que vuelve a Italia después de varios años fuera.