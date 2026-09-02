Brennan: "Se nota que estoy en un equipo lleno de campeones"

Brennan (Darlington, 21 años), se mostró agradecido a un equipo que "está lleno de campeones".
"Una vez más tomamos la iniciativa. Los compañeros lo dieron todo, incluso después del duro día de ayer. Al acercarnos a meta mantuvimos bien nuestra posición y sabíamos que éramos lo suficientemente fuertes para estar donde queríamos. Estoy realmente contento, ganar 3 etapas es algo enorme", comentó.
El autor del triplete en Lorca afirmó que está en un equipo "lleno de grandes campeones".
"Tenemos corredores que han estado en el podio de grandes vueltas, que incluso las han ganado, y corredores que han ganado clásicas y grandes carreras. El hecho de que lo den todo por mí es una oportunidad increíble. Estoy realmente agradecido que lo den todo por mí", concluyó.