El colombiano Nico Echavarría formará parte del equipo internacional

Echavarría fue uno de los elegidos por el capitán junto a los canadienses Corey Conners y Nick Taylor, el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, el japonés Ryo Hisatsune y el surcoreano Sungjae Im. Estos se unen a los que tenían plaza por clasificación, los surcoreanos Si Woo Kim y Tom Kim, el japonés Hideki Matsuyama y los australianos Ryan Fox, Min Woo Lee y Adam Scott.

Es el tercer colombiano que consige participar en esta confrontación, tras Camilo Villegas y Sebas Muñoz. Se estrenará en la Copa Presidente a los 32 años después de haber ganado tres torneos del circuito de la PGA.

Mientras tanto, el capitán estadounidense, Brandt Snedeker, ha seleccionado a Chris Gotterup, Xander Schauffele, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Jacob Bridgeman y Jackson Koivun, que se unen al número uno del mundo, Scottie Scheffler, Cameron Young, Wyndham Clark, Sam Burns, Russell Henley y Collin Morikawa.

El equipo estadounidense tratará de mantener su absoluto dominio en esta competición. Ha ganado todas las ediciones menos la de 2003, disputada en Fancourt Hotel and Country Club de Sudáfrica, en la que se registró empate a 17. En la última, jugada en 2024 en Montreal (Canadá), ganó por 18,5-11,5.