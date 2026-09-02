Mas: "Sin Pogacar todo ha cambiado, estamos todos al mismo nivel"

"Por supuesto que ha cambiadola Vuelta sin Tadej, ahora todos estamos al mismo nivel. Tácticamente estamos preparados para lo que venga. Tadej se iba solo cuando quería, y ahora yo tendrá que calcular los movimientos porque no tengo sus piernas", explicó el líder en la meta de Lorca.

Aunque Mas no esperaba vestir el maillot de líder, verse de líder "es algo que me gusta, lo disfruto y espero seguir así. Ante la etapa de mañana espero que nada salga mal, el equipo está enchufado y vamos a tratar de disfrutar".

Ante la etapa de este jueves, con los altos de Velefique y Calar Alto como jueces, Mas no precisó si ofrecerá una versión ofensiva o defensiva.

"Depende de las fuerzas que tenga mañana, el cansancio ya se va notando. Tengo una renta agradable, importante, vamos a ver cómo me siento, hay que ir poco a poco", dijo.

Mas desveló que la subida a Calar Alto en la Vuelta de 2017 le trae malos recuerdos.

"Tengo realmente malos recuerdos de la subida a Calar Alto, en 2017 porque estaba enfermo ese día. Siempre hacemos bromas con mi masajista, Juanjo Lobato. Él era velocista, y en condiciones normales tendría que subir mejor que él, pero aquel día llegamos juntos, y siempre hace broma sobre ello", comentó.

El equipo Movistar recibió en Cartagena la visita de Alejandro Valverde, seleccionador nacional de ciclismo y aún vinculado a la escuadra telefónica.

"Hemos hablado poco con Valverde. En el bus cada uno va a su bola, tenemos el tiempo justo para la reunión y salir para la etapa. Siempre es agradable contar con su presencia, es un amigo, el seleccionador y ha estado muchos años en el equipo", concluyó.