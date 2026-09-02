Miércoles, 2 de septiembre de 2026

Ciudad de México. Organizaciones civiles presentan el informe ‘Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026’ que documenta y analiza la narrativa oficial del megaevento, las afectaciones de la gentrificación, los operativos de seguridad, la criminalización y la represión de las protestas sociales

Houston/Carson (EE.UU.).La Leagues Cup, el torneo que reúne a clubes de la MLS estadounidense y la Liga MX, llega a sus semifinales a partido único, que disputan los equipos mexicanos Toluca y León en el estadio Shell Energy de Houston (Texas) y América y Monterrey, en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson (California).

Lorca (Murcia). Undécima etapa de La Vuelta a España, entre Cartagena y Lorca, de 153,8 kilómetros, que ofrece una nueva opción a los hombres rápidos de la carrera, que no obstante deberán estar atentos a superar con el grupo el Morrón de Totana, subida de Tercera que se corona a 33 kilómetros de la meta. Por Carlos de Torres

Madrid. El jugador argentino de pádel Agustín Tapia, número uno del mundo junto con el español Arturo Coello, aborda, en una entrevista con EFE, el reto de ganar el torneo de Premier Padel de Madrid para acercarse al objetivo de acabar la temporada en lo más alto del ránking por cuarto año consecutivo y confía en seguir jugando “muchísimos años juntos” con su actual pareja para seguir haciendo historia. Por Carlos Pérez

- La Vuelta a España (hasta el 13). 11ª etapa. Cartagena-Lorca, de 153,8 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)(INFOGRAFÍA)

- Alemania. Copa. Osnabruck-Bayern Múnich (18.45 GMT)

- Leagues Cup. Semifinales: Toluca-León (00.00 GMT) y América-Monterrey (3.30 GMT del jueves).

- La delegación uruguaya que participará en los Juegos Sudamericanos 2026 es despedida por autoridades nacionales en una ceremonia en que los deportistas recibirán el pabellón nacional. (FOTO)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes