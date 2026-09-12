Duplantis e Ingebrigtsen brillan en apertura de los Ultimate Championships

Esta nueva competición de World Athletics, que pretende dar un nuevo impulso mediático a su deporte, vivió la primera de sus tres veladas de este fin de semana y las principales figuras respondieron.

Armand Duplantis, Jakob Ingebrigtsen y el resto de Ultimate Champions del día se embolsaron 150.000 dólares (129.000 euros) por su victoria, más del doble de la prima que recibe el campeón de un título mundial.

Sin récord mundial

El triunfo de Duplantis fue superando la barra de 6,20 metros. El garrochista de 26 años, vigente campeón mundial y olímpico, no pudo sin embargo batir su propio récord mundial, que sigue fijado en 6,31 metros desde el pasado marzo. Este viernes superó a su gran rival griego, Emmanouil Karalis, que se quedó en 6,15 metros.

Ambos quedaron muy por delante del resto: el tercero fue el noruego Sondre Guttormsen, con 5,95 metros. Duplantis fue superando todas sus barras en el primer intento, con la única excepción de las que tenía al final situadas en 6,32 metros, fallando en el intento de quebrar el récord.

“Fue una noche muy divertida. Hacía un poco de frío, pero he disfrutado mucho”, aseguró “Mondo” tras esta victoria en Hungría.

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La semana pasada, el sueco fue baja de última hora al resentirse de un pequeño problema físico en el calentamiento de la final de la Liga de Diamante en Bruselas, donde dejó vía libre a Karalis para su victoria.

En busca de un doblete

Poco antes, Ingebrigtsen se había robado los focos con una carrera magistral de 5.000 metros, una distancia de la que es campeón olímpico, con un crono de 12 minutos, 59 segundos y 24 centésimas.

Después de meses de baja tras operarse a principios de año en el tendón de Aquiles, Ingebrigtsen se proclamó campeón de Europa de esta distancia en agosto, en su regreso a la competición.

En la capital húngara, superó esta vez a los estadounidenses Cole Hocker (13:00.05) y Parker Wolfe (13:00.13).

Bien situado en el grupo de cabeza en el inicio de la última vuelta, Ingebrigtsen impresionó dejando atrás claramente al resto en una última recta memorable. “Esto es genial. Hace apenas unas semanas no sabía si podría estar en esta temporada de 2026. Todo comenzó a ir mejor y estoy recuperando la forma”, celebró el fondista nórdico, que multiplicó su presencia en reuniones desde mediados de agosto.

Ingebrigtsen aspirará el domingo a una nueva victoria, en los 1.500 metros, donde se espera un tenso pulso con el británico Josh Kerr.

Paulino y Werro, a sus finales

Otros cinco atletas se coronaron vencedores de los Ultimate Championships en sus respectivas pruebas.

La ucraniana Yaroslava Mahuchikh ganó el salto de altura (1,99 m), el alemán Merlin Hummel el lanzamiento de martillo (81,46 m) y la italiana Larissa Iapichino el salto de longitud (6,90 m), mientras que los estadounidenses Masai Russell y Ja’Kobe Tharp triunfaron respectivamente en los 100 metros vallas femeninos (12.22) y 110 metros vallas masculinos (12.94).

Por otra parte, en las semifinales de sus pruebas, la dominicana Marileidy Paulino (400 metros) y la suiza Audrey Werro (800 metros) ganaron sus series y avanzaron sin problemas para la final.

Paulino, reina absoluta de la vuelta de pista esta temporada y reciente triunfadora en la Liga de Diamante, dominó sin forzar (49.58), siendo la más rápida del global de las semifinales.

Werro triunfó también en su serie de semis (1:59.05), igualmente sin pisar el acelerador, aunque la más rápida de la ronda fue la británica Keely Hodgkinson (1:57.57).