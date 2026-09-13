“Vitamina” Sánchez respalda a Gabriel Ávalos y elogia a la polifuncionalidad de Fernando Cardozo

El entrenador analizó la falta de gol de su delantero centro y se mostró confiado en que la situación se resolverá sola debido al volumen de juego que genera el equipo: “Yo creo que va a venir por decantación, porque el equipo genera mucho, entonces yo creo que por decantación el gol tiene que llegar en cualquier momento. Para su tranquilidad, nosotros estamos tranquilos con él y con su funcionamiento; fíjense que las dos actuaciones que le tocó, él llega y juega contra Guaraní, le da el pase gol a Richard para el empate y después en los otros dos partidos tiene algo que es muy bueno, que le da mucha continuidad al juego”.

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Vitamina valoró el trabajo invisible y la inteligencia táctica de Ávalos para retener el balón y asociarse, restando dramatismo a la falta de anotaciones personales: “O sea, las pelotas que le llegan a él, generalmente él logra de alguna u otra manera hacerse cargo de esa pelota, de cuidarla, de protegerla y hacérsela llegar a un compañero. Entonces eso ya es un montón, eso ya es un montón; claro que él seguramente, tanto como la gente, espera por los goles y ya van a venir, seguramente ya van a venir, pero vamos a esperar por su prestación”.

Sobre el rendimiento de Fernando Cardozo, el argentino bromeó sobre la enorme variedad de puestos que puede ocupar el mediocampista y destacó su gran inteligencia táctica: “Fernando, hoy yo hablaba con él, el tema de las posiciones y él me decía que le falta jugar de marcador central que no lo hizo nunca y de arquero. Bueno, de arquero va a ser medio complicado, de marcador central ante una eventualidad tienen que pasar muchas cosas, pero esto quiere decir que, o en realidad habla bien de él, que es un jugador, más allá del gusto de la gente, es un jugador que entiende todos los conceptos de las distintas posiciones, sabe cómo moverse, cuándo ir a presionar, cuándo esperar”.

Por último, Sánchez explicó los múltiples roles en los que ha utilizado al futbolista y remarcó el valor invaluable que aporta tener un jugador de esas características en el plantel: “Yo esto lo he hablado con él porque yo lo utilicé y ustedes sabrán, lo utilicé de lateral derecho, lo utilicé de interior y lo utilicé también como extremo, y cuando yo lo utilizo de interior, por algún momento del partido hasta puede quedar como contención; y Fer entiende todas las posiciones, así que bueno, para un entrenador tener un jugador con esa característica es súper bueno y nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo y disfrutarlo”.