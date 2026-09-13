Policiales
13 de septiembre de 2026 a la - 23:01

Parque Nacional Paso Bravo: trasladan al CODI el contenido de 11 de los 23 depósitos hallados

Seis hombres en camuflaje y boinas organizan sacos en la parte trasera de camiones rojo y gris, rodeados de vegetación.
Este domingo inició el transporte de la droga que estaba oculta bajo tierra, dentro del Parque Nacional Paso Bravo.Gentileza

Este domingo se inició el traslado de la marihuana hallada en escondites subterráneos dentro de la Reserva Paso Bravo hacia el cuartel general del CODI, en Arroyito. Hasta el momento se trasladó el contenido de 11 de los 23 depósitos localizados.

Por Aldo Rojas

Luego de ubicar, entre el viernes y ayer, las 23 caletas llenas de marihuana, los miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) trabajaron en la seguridad de la zona para evitar represalias del grupo de narcotraficantes dueños de la droga.

Paquetes envueltos en plástico verde y marrón apilados sobre suelo removido en un área boscosa en Paso Bravo.
Los paquetes de marihuana estaban envueltos en plástico y ocultos bajo tierra. Se estima que podrían haber alrededor de 80.000 kilos de la droga.

El fiscal Pablo René Zárate dispuso que toda la droga que estaba enterrada dentro del Parque Nacional Paso Bravo sea llevada hasta la base del CODI, situada en la ciudad de Arroyito. Los efectivos castrenses empezaron este domingo el traslado.

Lea más: Parque Nacional Paso Bravo: miles de kilos de marihuana estaban en 23 escondites subterráneos

En la fecha, se logró transportar el contenido de 11 depósitos de los 23 hallados en el lugar.

Para el efecto, fueron empleados tres vehículos de gran porte con elementos de seguridad para su transporte seguro al destino final.

Miles de kilos de cannabis

De acuerdo a las estimaciones realizadas tras el hallazgo de las caletas llenas de marihuana, en el lugar habría unos 80 mil kilos de la droga.