Parque Nacional Paso Bravo: trasladan al CODI el contenido de 11 de los 23 depósitos hallados

Luego de ubicar, entre el viernes y ayer, las 23 caletas llenas de marihuana, los miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) trabajaron en la seguridad de la zona para evitar represalias del grupo de narcotraficantes dueños de la droga.

El fiscal Pablo René Zárate dispuso que toda la droga que estaba enterrada dentro del Parque Nacional Paso Bravo sea llevada hasta la base del CODI, situada en la ciudad de Arroyito. Los efectivos castrenses empezaron este domingo el traslado.

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En la fecha, se logró transportar el contenido de 11 depósitos de los 23 hallados en el lugar.

Para el efecto, fueron empleados tres vehículos de gran porte con elementos de seguridad para su transporte seguro al destino final.

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Miles de kilos de cannabis

De acuerdo a las estimaciones realizadas tras el hallazgo de las caletas llenas de marihuana, en el lugar habría unos 80 mil kilos de la droga.