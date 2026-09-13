Itauguá: piden colaboración para dar con paradero de adolescente desaparecida

La agente fiscal Yennifer Marchuk, de la Unidad Penal N.° 3 de Itauguá, dispuso la búsqueda y localización a nivel nacional de Mariela Elizabeth Silva Meza, de 15 años, quien permanece desaparecida desde el pasado 12 de setiembre.

Según el reporte remitido por la Comisaría 6.ª Central, la adolescente fue vista por última vez alrededor de las 23:45, en inmediaciones de la sede social del Club 12 de Octubre, sobre la calle Victoriano Aldama, en esa ciudad del Departamento Central.

Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la Fiscalía activó el protocolo de búsqueda a nivel país con el objetivo de dar con ella a la brevedad.

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Así es Mariela: piden ayuda para identificarla

Las autoridades detallaron sus características físicas para facilitar su reconocimiento: cutis blanco, cabello castaño, ojos marrones y estatura alta.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente puede comunicarse con la Comisaría 6.ª Central de Itauguá o con la Unidad Penal N.° 3 de esa jurisdicción, a cargo de la fiscal Yennifer Marchuk.