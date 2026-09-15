Rahm dice que no tendrá claro su futuro hasta final del curso por el proceso legal con LIV

Rahm explicó que tiene un contrato en vigor con LIV, el que firmó a finales de 2023 para incorporarse al circuito financiado por el fondo soberano de Arabia Saudí, y no quiso dar detalles de qué tendría que ocurrir para continuar en el proyecto 2.0 que se está diseñando, ya sin los petrodólares del país árabe.

"Hay un largo proceso legal que tienen que atravesar antes de que muchas cosas puedan concretarse. Realmente no puedo darte una respuesta ahora mismo (…) Así que hasta que termine esta temporada realmente no podré darte una respuesta", explicó el jugador vasco en una rueda de prensa en Wentworth, en la periferia de Londres, donde este jueves comienza el campeonato BMW PGA del DP World Tour (DPWT).

LIV comunicó el pasado día 8 que ha solicitado la bancarrota a un tribunal estadounidense con el fin de saldar el primer proyecto de LIV y emprender el 2.0.

Del total de acreedores, Rahm es al que más dinero debe LIV Golf, con 7,4 millones de dólares (unos 6,4 millones de euros), y todavía tiene contrato en vigor, el que le convirtió en el golfista mejor pagado.

Preguntado si se debe respetar su contrato original para continuar en LIV 2.0, Rahm no quiso dar más detalles: "He dicho lo que he dicho".

"No ha cambiado nada respecto a lo que dije en Irlanda", insistió Rahm, quien dijo entonces que aún tenía contrato en vigor con LIV Golf.

El exnúmero uno del mundo desveló que no ha tomado parte en las conversaciones entre la directiva de LIV y los jugadores para avanzar hacia un modelo en el que estos pasarían a ser los propietarios de la liga.

Según contó, algunos jugadores "han participado e involucrarse más que otros". "Si hay algo que he aprendido durante los últimos cinco o seis años, es que no sé si se supone que debo involucrarme en la política de este deporte. No creo que esté hecho para ese tipo de trabajo", agregó.

"Por suerte, soy bueno golpeando una bola de golf, y creo que eso es a lo que debería dedicarme. Pero realmente no he participado en eso. Algunos jugadores sí. Obviamente todos sabemos que Bryson (DeChambeau) ha estado bastante involucrado", prosiguió Rahm al referirse al golfista estadounidense, la otra gran estrella de LIV.

Rahm subrayó que ahora está centrado en el nacimiento en octubre de su cuarto hijo, del que reveló que será una niña, y que una vez que se celebre la final del DPWT en Dubái a mediados de noviembre, será el momento de aclarar en qué circuito jugará en 2027.

Se refirió al peso que podría adquirir el circuito europeo ante el nuevo escenario que se abrirá en el mundo del golf el próximo curso: "Necesitamos saber exactamente cómo va a configurarse LIV 2.0. Es otra oportunidad para que el DP World Tour haga algunos ajustes y gane fuerza. Eso es cien por cien seguro".

Para Rahm, el DPWT "está en una buena situación" y que su nivel se nivel se va a elevar, si bien consideró necesario que también tendrá que hacer cambios en línea con lo que acometerá el PGA Tour estadounidense en 2028.