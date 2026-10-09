Copa Comuneros se inició con triunfo de Campoalto y ausencia de Félix Pérez

Este lunes se inició al Copa Comuneros de baloncesto, con la participación de tres equipos, y victoria de Campoalto contra San Alfonzo. El torneo será triangular, por la ausencia de Félix Pérez Cardozo y presencia del benjamín Capiatá Bulls.
Lea más: San José inicia semifinales con victoria contra Deportivo Amambay
En el arranque de la copa, en el polideportivo del Comando Logístico, Campoalto se impuso a San Alfonzo por 94-90, con parciales: 33-16, 26-24, 15-26, 20-24.
El alfoncino Maxsuel Roque fue el goleador de la noche, con 25 puntos, mientras en filas estudiantiles sobresalió Giuliano Giret con 23.
El partido de este jueves entre Capiatá Bulls y Campoalto fue pospuesto, por la alerta meteorológica.
Este certamen lo disputan los clubes que no avanzaron a la segunda etapa del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026.
El lunes 12 se jugará la fecha 2, con el cotejo entre San Alfonzo y Capiatá Bulls, a las 20:30, en el polideportivo del Comando Logístico.
La copa tendrá un total de seis fechas en la primera etapa, juegos de ida y vuelta entre los tres protagonistas.
Al final de la fase regular, los dos primeros disputarán el Top 2 final, para conocer al nuevo monarca.
El campeón del torneo Apertura fue el Deportivo Amambay, que se metió en el Top 4 de la Liga Nacional, junto a San José, Olimpia Kings y Colonias Gold.
* Programa de la fase inicial. Los juegos por la primera etapa del Comuneros son:
Fecha 1 - Lunes 5 de octubre: Campoalto 94 - 90 San Alfonzo;
Fecha 2 - Lunes 12 de octubre: San Alfonzo vs. Capiatá Bulls;
Fecha 3 - Jueves 15 de octubre: San Alfonzo vs. Campoalto;
Fecha 4 - Lunes 19 de octubre: Campoalto vs. Capiatá Bulls;
Fecha 5 - Jueves 22 de octubre: Capiatá Bulls vs. San Alfonzo;
Fecha 6 - A confirmar: Capiatá Bulls vs. Campoalto (este juego estaba programado para este jueves, pero fue pospuesto por la alerta meteorológica).