San José inicia con triunfo sobre Amambay las semifinales del Clausura

El campeón del Apertura, Deportivo San José doblegó por 83-78 al Deportivo Amambay, por la primera fecha de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026.

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En un cotejo muy parejo, los santos se impusieron con estos parciales: 18-15, 23-17, 21-23 y 21-23.

El goleador de la noche fue el americano albiceleste Robin Perry con 19 puntos, mientras entre las Águilas del Norte voló alto Jemal Davis con 18.

Los otros dos clubes que jugarán al mejor de cinco cotejos son Olimpia Kings y Colonias Gold.

En la peculiar modalidad de la fase semifinal, los play-offs serán entre Deportivo San José vs. Deportivo Amambay, primero y cuarto, respectivamente de la primera fase.

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Del otro lado de la llave se enfrentarán Olimpia Kings vs. Colonias Gold, segundo y tercero, respectivamente, de la primera etapa.

Los ganadores avanzarán a la serie final por el título del Clausura.

Kings vs. Gold

En cuanto al otro cotejo de esta fecha inicial, Olimpia Kings recibirá a Colonias Gold este viernes.

El partido tendrá como escenario el SUMA Conmebol de Luque, donde los franjeados y dorados se medirán a partir de las 21:15.