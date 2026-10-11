Pynandi vienen del Mundialito luego de perder contra el campeón Portugal

Los Pynandi perdieron 11-8 contra los campeones del torneo, Portugal, en el tercer partido de este domingo, luego de caer contra España en tiempo extra y Brasil, en el marco del Mundialito en la Real Plaza de Toros de Andalucía, en Cádiz.

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Los portugueses le habían ganado a Brasil en debut 7-5, y perdido contra España 5-4.

Los lusitanos le agradecen a Brasil el título, pues los sudamericanos se impusieron 7-4 a España, este domingo, en el choque de fondo del torneo, frustrando a los anfitriones celebrar en su terruño, tal como lo hizo La Roja femenina.

Portugal logró el título con 6 puntos, Brasil fue escolta también con 6 (pero había perdido contra Portugal) y España con 5 (le ganó a Paraguay en tiempo extra consiguiendo solo 2 puntos).

En el juego de Paraguay contra Portugal, para los dirigidos por Joaquín Molas convirtieron Sixto Cantero, Milciades Medina, Valentín Benítez 3, Alan Rodas, Nicolás Bareiro y Jhovanny Benítez.

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Los dos primeros parciales fueron favorables a los lusitanos, el primer período 4-2, 5-4 (9-6) al terminar el segundo y empate de 2-2 (11-8) en el tercer tiempo del compromiso.

Detalles del compromiso

Mundialito de Beach Soccer de Andalucía – Fecha 3

Portugal 11-8 Paraguay

Estadio: Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María. Primera árbitra: Malte Gerhardt (Alemania). Segunda árbitra: Alicia Galán Cayado (España). Tercer árbitro: Franceso Longo (Italia). Cronometrista: Gorka Mazo (España).

Portugal 11: Pedro Mano; André Lourenço, Be Martins, Rui Coimbra y Fábio Martins. Alternantes: Alexandre Lança, Bruno Albuquerque, Cristiano Almeida, Duarte Algarvio, Filipe Alves, Leonardo Martins y Rúben Brilhante. DT: Bruno Torres.

Paraguay 8: Yoao Rolón; Valentín Benítez, Néstor Medina, Milciades Medina y Sixto Cantero. Alternantes: Alan Rodas, Mathías Luraschi, Carlos Ovelar, Jhovanny Benítez, Nicolás Bareiro y Vidal Cáceres. DT: Joaquín Molas.

Goles: 3’ Be Martins, 4’ Leo Martins, 12’, 16’, 17’ Duarte Algarvio, 12’ André Lourenço, 15’ Rúben Brilhante, 18’ Pedro Mano, 20’ Fábio Martins, 28’ Filipe Alves y 33’ Alan Rodas c/s/v (Por); 3’ Sixto Cantero, 7’ Milciades Medina, 13’, 13’ y 33’ Valentín Benítez, 14’ Alan Rodas, 16’ Nicolás Bareiro y 29’ Jhovanny Benítez (Par). Amonestados: 4’ Jhovanny Benítez, 20’ Joaquín Molas (DT) y 31’ Néstor Medina (Par).

Españolas dan la vuelta olímpica en la arena de toros

En la rama femenina, España doblegó 5-4 a Brasil, para terminar levantando la copa en casa.

Las campeonas de Europa le ganaron el viernes 6-1 a Ucrania y el sábado 3-2 a Italia, para conquistar el Mundialito.

Brasil empató 4-4 contra Italia, y en penales ganó 4-1, y a Ucrania batieron 3-0.

Ucrania goleó 5-0 este domingo a Italia, para completar el podio.