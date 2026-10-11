Polideportivo
11 de octubre de 2026 a la - 16:32

Pynandi vienen del Mundialito luego de perder contra el campeón Portugal

Paraguay tampoco pudo contra Portugal, que finalmente terminó celebrando el título del Mundialito de Andalucía, en España.
Paraguay tampoco pudo contra Portugal, que finalmente terminó celebrando el título del Mundialito de Andalucía, en España.

La selección paraguaya perdió este domingo contra Portugal, para cerrar su participación en el Mundialito Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026, que finalizó con la consagración de los lusitanos. En la rama femenina, las anfitrionas celebraron el título.

Por ABC Color
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Los Pynandi perdieron 11-8 contra los campeones del torneo, Portugal, en el tercer partido de este domingo, luego de caer contra España en tiempo extra y Brasil, en el marco del Mundialito en la Real Plaza de Toros de Andalucía, en Cádiz.

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Los portugueses le habían ganado a Brasil en debut 7-5, y perdido contra España 5-4.

Los lusitanos le agradecen a Brasil el título, pues los sudamericanos se impusieron 7-4 a España, este domingo, en el choque de fondo del torneo, frustrando a los anfitriones celebrar en su terruño, tal como lo hizo La Roja femenina.

Portugal logró el título con 6 puntos, Brasil fue escolta también con 6 (pero había perdido contra Portugal) y España con 5 (le ganó a Paraguay en tiempo extra consiguiendo solo 2 puntos).

En el juego de Paraguay contra Portugal, para los dirigidos por Joaquín Molas convirtieron Sixto Cantero, Milciades Medina, Valentín Benítez 3, Alan Rodas, Nicolás Bareiro y Jhovanny Benítez.

Los dos primeros parciales fueron favorables a los lusitanos, el primer período 4-2, 5-4 (9-6) al terminar el segundo y empate de 2-2 (11-8) en el tercer tiempo del compromiso.

Detalles del compromiso

Mundialito de Beach Soccer de Andalucía – Fecha 3

Portugal 11-8 Paraguay

Estadio: Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María. Primera árbitra: Malte Gerhardt (Alemania). Segunda árbitra: Alicia Galán Cayado (España). Tercer árbitro: Franceso Longo (Italia). Cronometrista: Gorka Mazo (España).

Portugal 11: Pedro Mano; André Lourenço, Be Martins, Rui Coimbra y Fábio Martins. Alternantes: Alexandre Lança, Bruno Albuquerque, Cristiano Almeida, Duarte Algarvio, Filipe Alves, Leonardo Martins y Rúben Brilhante. DT: Bruno Torres.

Paraguay 8: Yoao Rolón; Valentín Benítez, Néstor Medina, Milciades Medina y Sixto Cantero. Alternantes: Alan Rodas, Mathías Luraschi, Carlos Ovelar, Jhovanny Benítez, Nicolás Bareiro y Vidal Cáceres. DT: Joaquín Molas.

Goles: 3’ Be Martins, 4’ Leo Martins, 12’, 16’, 17’ Duarte Algarvio, 12’ André Lourenço, 15’ Rúben Brilhante, 18’ Pedro Mano, 20’ Fábio Martins, 28’ Filipe Alves y 33’ Alan Rodas c/s/v (Por); 3’ Sixto Cantero, 7’ Milciades Medina, 13’, 13’ y 33’ Valentín Benítez, 14’ Alan Rodas, 16’ Nicolás Bareiro y 29’ Jhovanny Benítez (Par). Amonestados: 4’ Jhovanny Benítez, 20’ Joaquín Molas (DT) y 31’ Néstor Medina (Par).

Españolas dan la vuelta olímpica en la arena de toros

En la rama femenina, España doblegó 5-4 a Brasil, para terminar levantando la copa en casa.

Las campeonas de Europa le ganaron el viernes 6-1 a Ucrania y el sábado 3-2 a Italia, para conquistar el Mundialito.

Brasil empató 4-4 contra Italia, y en penales ganó 4-1, y a Ucrania batieron 3-0.

Ucrania goleó 5-0 este domingo a Italia, para completar el podio.