Pynandi son víctimas de Brasil, y cosechan nueva derrota en el Mundialito andaluz

Los Pynandi tampoco consiguieron sumar contra Brasil, en el partido disputado en Cádiz este sábado, perdiendo 5-4 en la fecha 2 del Mundialito de fútbol playa.

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Marcha al frente el combinado anfitrión, España, que se impuso a Portugal en el partido de esta fecha, también por el marcador de 5-4.

Este domingo se cierra el certamen, y Paraguay se despedirá contra los campeones del mundo, Portugal.

En el juego entre sudamericanos, los brasileños sumaron sus primeros puntos, puesto que en el debut habían perdido 7-5 contra Portugal.

Los goles paraguayos fueron de Néstor Medina, Sixto Cantero, Milciades Medina y Valentín Benítez.

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Los Pynandi perdieron contra los españoles en la primera fecha, 5-4, en tiempo extra, tras la paridad de 4-4 en tiempo normal.

Epílogo contra Portugal

La selección paraguaya cerrará su actuación en el Mundialito de España enfrentando a Portugal.

El partido está marcado para las 12:30 en la Plaza Real de Toros de Andalucía y los Pynandi van por el honor contra los lusitanos, ya que están sin punto alguno.

Portugal tiene 3 puntos, los conseguidos en el juego contra los brasileños, en la fecha inicial, mientras Brasil también suma igual cantidad por el triunfo contra Paraguay.

España ahora tiene 5 puntos, 2 por la victoria en tiempo extra contra Paraguay y 3 por el triunfo de este sábado sobre Brasil.

Los anfitriones, campeones de Europa, asegurarán el título con la victoria contra Brasil, o si consiguen la prórroga hasta los penales.

Recordemos que el sistema de puntuación en fútbol playa es el siguiente: