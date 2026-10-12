Dani Vallejo y Buse se despiden del Masters 1000 de Shanghái sin jugar

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años) y el peruano Ignacio Buse (22) debían enfrentarse por los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái contra los alemanes Jakob Schnaitter (30) y Mark Philip Wallner (27), especialistas en la modalidad de dobles.

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El partido no se desarrolló, por lo que se aplicó el “walkover”, debido a inconvenientes presentados por el binomio sudamericano.

Los medios incaicos, que hacen un seguimiento especial a Buse, la mejor raqueta de su país en la actualidad, situado en el puesto 36 del escalafón mundial, indicaron que el duelo quedó cancelado debido a que su compañero Vallejo, 52 del ránking, presentaba una leve molestia.

La cuenta en X @PeruanoTenis refiere en la breve descripción: “El parte oficial del torneo indica que el motivo del retiro es lesión en la pierna izquierda de Dani Vallejo”, que disputó dos instancias en la competencia individual.

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En la primera ronda, el asunceno había derrotado al francés Valentín Royer por 6-3 y 6-1, mientras que en la segunda perdió contra el estaounidense Tommy Paul por doble 6-2.

En dobles, Vallejo y Buse habían vencido al argentino Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard por 6-3, 6-7 (9) y 10-7.