Sorpresa en Shanghái con la eliminación de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, que se perdió esta temporada cuatro meses de competición por una lesión en la muñeca, sigue con su historia de desamor con el torneo en Shanghái, donde nunca superó los cuartos de final en las tres ediciones que ha disputado.

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Esta derrota contra Zizou Bergs pone fin a una racha de once triunfos consecutivos desde que perdió en cuartos de final, frente al estadounidense Ben Shelton, en el US Open, el torneo en el que regresó a la competición tras lesionarse en abril en Barcelona.

El español de 23 años ganó la semana pasada el torneo ATP 500 de Tokio. Para Bergs (27 años) se trata de la mayor victoria hasta ahora de su carrera.

El partido fue muy parejo, pero el belga jugó mejor los puntos importantes, como en el undécimo juego del primer set, cuando quebró el servicio del español y en el juego siguiente se apuntó el primer set, pese a que necesitó cuatro bolas para cerrar el parcial.

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El belga sólo pareció sufrir la presión cuando tuvo el servicio en el duodécimo juego del segundo set, nada más quebrar a Alcaraz, para cerrar el partido, pero el español reaccionó y forzó el “tie-break” .

Pero Bergs mantuvo la calma para ganar ese juego decisivo y sellar el pase a la cuarta ronda tras algo más de dos horas de partido.