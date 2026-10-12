San José recibe a Amambay en la semifinal 2 del Clausura

San José lleva 1-0 de ventaja a los amambaienses en la serie semifinal del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, a partir de las 20:00.

Lea más: Copa Comuneros inició con triunfo de Campoalto y ausencia de Félix Pérez

En el primer cotejo, en Pedro Juan, hubo un ajustado resultado favorable a los “santos”, por el score de 83-78.

La serie se disputa al mejor de cinco partidos, y en este caso enfrenta al mejor clasificado de la serie regular, San José, y al cuarto de la tabla, las Águilas del Norte.

Los albicelestes abren paréntesis la otra semana, ya que jugarán la Liga Sudamericana de Clubes, en el Grupo C de la competencia, del 16 al 18, en Brasilia.

Por ende, el juego 3 de esta serie se disputará recién el viernes 23 de este mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, Olimpia Kings y Colonias Gold, el segundo mejor y el tercero de la primera etapa se encuentran del otro lado de la llave del Top 4 semifinal.

Los Kings ganaron de local, en el Complejo SUMA, por 82-62 y pusieron la serie 1-0. Este martes se jugará el segundo partido, en Obligado, desde las 20:00.

Copa Comuneros

La Copa Estadio Comuneros se encuentra en disputa con tres equipos: Deportivo Campoalto, San Alfonzo de Minga Guazú y Capiatá Bulls.

Este lunes, desde las 20:30, San Alfonzo chocará contra Capiatá Bulls, en el polideportivo del Comando Logístico.

En el primer partido, Campoalto sudó para ganarle a San Alfonzo, por 94-90.