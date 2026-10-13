2-4. España da un golpe sobre la mesa ante Portugal y acaricia el liderato de grupo

El combinado que dirige Pere Varias firmó un estreno inmejorable en el campeonato. Si el lunes se impuso a Italia (3-2), la selección que la apartó de las medallas en el último Europeo, este martes hizo lo propio ante Portugal, verdugo de España en las semifinales de aquella misma cita continental.

Si ante los transalpinos el factor diferencial fue el capitán Pau Bargalló, autor de un triplete, frente al conjunto luso brilló el bloque español. Una actuación coral sobresaliente, especialmente en la primera mitad y el arranque de la segunda, permitió a España desarbolar a su rival y plasmar su superioridad con los tantos de Eloi Cervera, Nil Roca y Marc Grau.

Con el encuentro encarrilado, España rebajó la intensidad y la concentración, una circunstancia que Portugal aprovechó para aferrarse al partido. El orgullo y la calidad individual del conjunto luso reactivaron una contienda que parecía sentenciada cuando Miguel Rocha sorprendió con un lanzamiento lejano para establecer el 1-3 a diez minutos del final (min. 40).

El partido entró entonces en una fase de máxima tensión, acentuada por una tarjeta azul a Marc Grau que dejó a España en inferioridad numérica. Portugal no desaprovechó la ventaja y Gonçalo Alves volvió a batir la portería española con otro lanzamiento lejano para situar el 2-3 (min.49).

Lo que había sido una exhibición española se convirtió en un ejercicio de resistencia. Como ya sucediera ante Italia, cuando supo reaccionar en los momentos de mayor presión, el equipo de Varias tuvo que recurrir a su capacidad de sufrimiento para proteger una victoria de enorme valor.

Portugal apostó incluso por el portero-jugador en el último minuto, pero España resistió el asedio y, en el último segundo, Pol Manrubia aprovechó que la portería lusa estaba vacía para firmar el definitivo 2-4.

España afrontará este miércoles (20:30 hora española) el último compromiso de la fase de grupos ante la débil Suiza, un encuentro en el que buscará certificar matemáticamente la primera plaza y conocer a su rival en los cuartos de final.

2 - Portugal: Henriques; Miranda, Bessa, Rodrigues, Ramos, -cinco inicial-, Querido, Rocha (1), Alves (1), Nunes y Edo (p.s).

4 - España: Ballart; Bargalló, Grau (1), Nil Roca (1), Cervera (1), -cinco inicial-, Llanes, Carballeira, Manrubia (1), Morales y Blai Roca (p.s).

Goles: 0-1, min.7: Eloi Cervera. 0-2, min.8: Nil Roca. 0-3, min.26: Marc Grau. 1-3, min.40: Miguel Rocha. 2-3, min.49: Gonçalo Alves. 2-4, min.49: Pol Manrubia.

Árbitros: Luca Molli (ITA) y Anthony Hyde (USA). Por parte de Portugal, mostraron tarjeta amarilla a Rafael Bessa (min. 19), al técnico José Pinto (min. 24) y a Luis Querido (min. 41). Por parte de España, amonestaron con tarjeta amarilla a Nil Roca (min. 1), Biel Llanes y Pau Bargalló (ambos en el min. 42). Además, mostraron tarjeta azul a Marc Grau (min. 48).

Incidencias: Segundo partido de la fase de grupos del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay).