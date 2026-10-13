Paraguay, una historia olímpica juvenil que busca otro capítulo en Dakar 2026

Paraguay tiene su propio recorrido en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Desde la edición inaugural de Singapur 2010 hasta Buenos Aires 2018, el Team Paraguay dijo presente en todas las convocatorias, con representantes de distintas disciplinas y actuaciones que fueron construyendo una historia de participación, aprendizaje y proyección internacional.

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Ahora, la delegación nacional se alista para competir en Dakar 2026, del 31 de octubre al 13 de noviembre, con el desafío de seguir ampliando ese camino.

La evolución de la presencia paraguaya se refleja en el número de atletas que representaron al país a lo largo de las tres primeras ediciones: cinco en Singapur, diez en Nanjing y 26 en Buenos Aires. El crecimiento permitió incorporar más disciplinas y aumentar las posibilidades de exposición internacional para jóvenes deportistas que comienzan a abrirse paso en el alto rendimiento.

Singapur 2010: el comienzo del recorrido

La primera participación paraguaya se produjo en Singapur 2010, con una delegación de cinco atletas —dos hombres y tres mujeres— distribuidos en cuatro disciplinas. La tenista Verónica Cepede Royg fue la abanderada en la ceremonia inaugural y encabezó una representación que dio los primeros pasos del país en esta competencia.

En atletismo, Paola Miranda compitió en lanzamiento de martillo, mientras que María Laura López representó a Paraguay en natación, en las pruebas de 200 y 400 metros libre.

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El tenis tuvo como protagonistas a Verónica Cepede Royg y Diego Galeano, quienes participaron en las modalidades individuales y en dobles mixtos. Galeano alcanzó los cuartos de final en individuales, uno de los resultados destacados de aquella primera experiencia.

Axel Gavilán completó la delegación en tenis de mesa, con participación en individuales masculinos y en la competencia por equipos mixtos internacionales.

Más allá de los resultados, Singapur significó el punto de partida para Paraguay en un escenario olímpico reservado a deportistas jóvenes, una plataforma para medir su nivel frente a representantes de todo el mundo.

Nanjing 2014: más atletas y nuevas disciplinas

Cuatro años después, en Nanjing 2014, Paraguay duplicó su representación y acudió con diez atletas, cinco hombres y cinco mujeres, distribuidos en siete disciplinas deportivas. El nadador Matías López fue el abanderado de la delegación.

En atletismo, Araceli Llanes Aquino compitió en lanzamiento de jabalina, mientras que Valeria Jiménez Caballero representó al país en salto individual de ecuestre. En natación, Matías López Chaparro participó en los 200 metros espalda y 200 metros estilos, con acceso a la final A en espalda.

El remo también aportó una actuación relevante mediante Alejandra Alonso, quien terminó sexta en la final A del skiff individual. En tenis, Camila Giangreco Campiz compitió en individuales femeninos, y Alejandro Toranzos hizo lo propio en tenis de mesa.

El vóley de playa amplió la presencia nacional con dos parejas. Erika Mongelós y Michelle Valiente representaron a Paraguay en la rama femenina, mientras que Renato Bogarín y Elioth Frutos lo hicieron en la masculina. Ambas duplas alcanzaron los octavos de final y ocuparon el noveno puesto general.

Nanjing representó un paso adelante en cantidad y variedad de participantes. La presencia en siete deportes y los resultados de Alonso y López marcaron una edición en la que Paraguay continuó acumulando experiencia en el ámbito olímpico juvenil.

Buenos Aires 2018: la delegación más numerosa

La tercera participación consecutiva tuvo lugar en Buenos Aires 2018, donde Paraguay presentó una delegación de 26 atletas en seis disciplinas. El arquero Alejandro Benítez fue el abanderado nacional y encabezó una de las representaciones más numerosas del país en la historia de estos Juegos.

Benítez compitió en recurvo olímpico individual y finalizó entre los diez mejores. En atletismo, Mateo Vargas participó en los 100 metros llanos y también se ubicó entre los diez primeros. En ecuestre, Agostina Llano Zucolillo terminó octava en salto individual.

Matheo Mateos representó al país en natación, mientras que el vóley de playa contó con las duplas femeninas de Giuliana Poletti y Romina Édiger, y masculina de Jorge Riveros y Gonzalo Melgarejo.

Sin embargo, uno de los resultados más destacados de aquella participación llegó en el hándbol de playa. La selección femenina paraguaya alcanzó el quinto puesto, mientras que el equipo masculino también formó parte de la competencia. La presencia de ambas selecciones consolidó la participación nacional en una disciplina en la que el país pudo medirse con potencias internacionales.

Con 26 representantes, Buenos Aires 2018 cerró el ciclo de las tres primeras ediciones para Paraguay con una delegación más amplia que la de sus anteriores experiencias. Desde entonces, el desafío pasa por convertir esa continuidad en mejores resultados y mayores oportunidades para los atletas jóvenes.

Dakar 2026: una nueva oportunidad para hacer historia

La próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud tendrá como sede a Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre. Será la primera vez que una cita olímpica se celebre en África, un acontecimiento que otorgará una dimensión histórica a la competencia.

Paraguay estará representado en disciplinas que abarcan atletismo, ciclismo de ruta, futsal, esgrima, remo costero, natación, taekwondo y vóley de playa. La delegación tendrá así una nueva oportunidad para mostrar el desarrollo de sus jóvenes talentos y poner a prueba su preparación ante rivales de distintas partes del mundo.

En atletismo, Marko Kaethler competirá en lanzamiento de jabalina masculino. En ciclismo de ruta, María Rosetti López participará en la prueba de ruta y en la contrarreloj individual femeninas.

El futsal masculino será una de las modalidades con mayor representación paraguaya, con Leonardo Acuña, Agustín Barreto, Facundo Boderone, Julio Cáceres, Octavio Cáceres, Rafael Krutzmann, Mauro Mora, José Luis Morínigo, Juan Rambo y Oliver Sandoval.

En esgrima, Jimena Valentina Cabrera Villamayor competirá en sable individual femenino, mientras que Victoria Giménez afrontará el remo costero en la modalidad beach sprint individual femenino.

La natación contará con Cristhiane Anasco Kliemann, inscripta en los 50 y 100 metros espalda y los 50 metros mariposa, y Benjamín Insfrán, quien competirá en los 200, 400 y 800 metros libre.

Betania Medina Ortega representará al país en taekwondo, en la categoría femenina de hasta 49 kilogramos. En vóley de playa, María Estefanía Gómez Martínez y Sofía Martínez conformarán la dupla femenina paraguaya.

El desafío de transformar participación en resultados

Desde los cinco atletas de Singapur 2010 hasta la delegación que competirá en Dakar 2026, Paraguay ha mantenido su presencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud y ampliado progresivamente su representación. Los resultados de Alejandra Alonso en remo, la selección femenina de hándbol de playa en Buenos Aires y otros desempeños destacados demostraron que los deportistas nacionales pueden competir en escenarios internacionales exigentes.

No obstante, la continuidad por sí sola no garantiza una evolución deportiva. El reto está en aprovechar estas experiencias para fortalecer los procesos de formación, mejorar la preparación y facilitar que los talentos juveniles tengan continuidad en el alto rendimiento después de la competencia.

Dakar será una nueva prueba para el Team Paraguay. En una edición que abrirá un capítulo inédito para el olimpismo en África, los jóvenes paraguayos tendrán la oportunidad de representar al país, ganar experiencia y aspirar a resultados que impulsen su proyección deportiva. La historia ya está en marcha; el siguiente paso será convertir la participación en logros que perduren.