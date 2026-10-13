San José, a una victoria de una nueva final por la LNB 2026

San José, campeón vigente, volvió a batir a Amambay, esta vez en Asunción por 81-67, para establecer 2-0 la serie semifinal por el Torneo Clausura de baloncesto y situarse a un solo triunfo en la tanda al mejor de cinco cotejos.

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Las Águilas del Norte le pelearon palmo a palmo a los anfitriones con buena parte de la primera mitad en ventaja, hasta que los “santos” fueron encontrando precisión ante los reiterados desaciertos de la visita.

Los parciales fueron: 28-19, 19-22, 15-15 y 19-11. El goleador de la noche fue Robin Perry con 21 puntos para los ganadores, mientras entre pedrojuaninos sobresalió Jemal Davis, con 19.

El siguiente cotejo será de nuevo en el León Coundou, pero recién el viernes 23 de octubre.

La pausa en lo que va de esta semana será por el compromiso de los campeones por la Liga Sudamericana de Clubes, en Brasilia, del viernes al domingo de esta semana.

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Los albicelestes intentarán avanzar entre uno de los dos mejores del Grupo C, que se disputará en Brasilia, luego que el otro representante paraguayo, Olimpia Kings, quedara afuera la semana pasada.