Team Paraguay define su delegación para Dakar 2026

El Team Paraguay se prepara para afrontar una nueva experiencia internacional con una representación que combina disciplinas individuales y colectivas. La nómina oficial incluye a deportistas que buscarán aprovechar la oportunidad de medirse con los mejores exponentes de sus respectivas categorías, en una edición histórica que llevará por primera vez una cita olímpica a suelo africano.

Lea más: Paraguay, una historia olímpica juvenil que busca otro capítulo en Dakar 2026

Entre los nombres destacados aparece Marko Kaethler, quien llega a la competencia tras establecer un nuevo récord nacional en lanzamiento de jabalina, con una marca de 69,10 metros, superando su propio registro. El atleta afrontará en Dakar una prueba de exigencia internacional, con la posibilidad de trasladar su progresión deportiva a un escenario de mayor nivel competitivo.

En ciclismo, María Rossetti López representará al país en las pruebas de ruta y contrarreloj individual. Por su parte, Jimena Cabrera Villamayor competirá en esgrima, en la modalidad de sable individual femenino, mientras que la natación contará con dos exponentes: Cristhiane Añasco, inscripta en los 50 y 100 metros espalda y los 50 metros mariposa, y Benjamín Insfrán, quien participará en los 200, 400 y 800 metros libre.

El remo coastal tendrá como representante a Victoria Giménez, quien afrontará la prueba individual femenina de beach sprint. En taekwondo, Betania Medina Ortega competirá en la categoría femenina de hasta 49 kilogramos, con el objetivo de mostrar su preparación ante rivales de distintas escuelas y tradiciones deportivas.

El vóley de playa estará representado por la dupla femenina conformada por María Estefanía Gómez y Sofía Martínez. La pareja tendrá el desafío de competir en una disciplina en la que Paraguay ha construido antecedentes importantes en el ámbito juvenil y regional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El futsal, una de las apuestas colectivas

Una de las representaciones más numerosas de Paraguay será la selección masculina de futsal FIFA, integrada por Leonardo Acuña, Agustín Barreto, Facundo Borderone, Julio Cáceres, Octavio Cáceres, Rafael Krutzmann, Mauro Mora, José Luis Morínigo, Juan Rambo y Oliver Sandoval.

La participación del equipo supondrá una oportunidad para medir el desarrollo del futsal juvenil paraguayo frente a selecciones de otros países. En una competencia de esta magnitud, la preparación táctica, el funcionamiento colectivo y la capacidad de responder a la presión serán factores determinantes para aspirar a una actuación destacada.

Rocío Rivarola, al frente de la misión paraguaya

La delegación nacional estará encabezada por Rocío Rivarola, designada jefa de misión para acompañar y coordinar la participación paraguaya durante los Juegos.

El equipo de oficiales se completará con un jefe de equipo y responsables de las áreas técnica, médica, fisioterapia, seguridad y prensa. Esta estructura tendrá a su cargo el acompañamiento operativo y logístico de los atletas, además de atender las necesidades que surjan durante la competencia.

Dakar 2026 representa una nueva oportunidad para que Paraguay consolide su presencia en el movimiento olímpico juvenil. Más allá de los resultados, el desafío estará en aprovechar la experiencia internacional como parte del proceso de formación de los deportistas y en convertir el talento demostrado en las competencias nacionales en actuaciones competitivas ante el mundo.

Con ocho disciplinas y una delegación que combina proyección individual y trabajo colectivo, el Team Paraguay buscará escribir otro capítulo de su historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. El objetivo será competir al máximo nivel, sumar experiencia y abrir nuevas posibilidades para una generación que aspira a dar el siguiente paso en el deporte internacional.