Polideportivo
14 de octubre de 2026 - 20:42

Victoria de bochófilos guaraníes en el Mundial de Garibaldi

Delegación paraguaya en el desfile protocolar en la inauguración del Mundial de Bochas, en Garibaldi, Río Grande do Sul, Brasil.
Delegación paraguaya en el desfile protocolar en la inauguración del Mundial de Bochas, en Garibaldi, Río Grande do Sul, Brasil.

Las selecciones paraguayas consiguieron sendos triunfos en sus incursiones de este miércoles, en el debut de la delegación guaraní en el Campeonato Mundial de Bocha, que se desarrollará hasta el sábdo en la ciudad de Garibaldi, Río Grande do Sul, Brasil.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Las selecciones paraguayas consiguieron buenos resultados en el Mundial Mixto de Mayores de Bochas Estilo Raffa Volo, Parejas Mixtas, que se celebra desde este miércoles en Brasil, en 5 categorías: Parejas Mixtas, Parejas Femeninas, Parejas Masculinas, Tiro de Precisión Femenino y Tiro de Precisión Masculino. Los paraguayos consiguieron victorias en las tres primeras categorías.

Lea más: Paraguay participa del Mundial de Bochas en Garibaldi

Luego del sorteo, en Parejas Mixtas, Paraguay se encuentra en la Zona A, junto a Argentina, Croacia, Turquía y Australia;

Zona B: Argelia, Chile, Uruguay, Italia y Francia;

Zona C: Canadá, Brasil, Eslovaquia, Suiza y Hong Kong;

Zona D: San Marino, Austria, Estados Unidos y Perú.

En Parejas Femeninas las albirrojas jugarán en la Zona C, con Croacia, USA e Italia;

Zona A: Austria, Brasil, Canadá, Uruguay y Turquía;Zona

Zona B: Argentina, San Marino, Argelia, Eslovaquia y Perú;

Zona D: Chile, Francia, Suiza y Australia.

En Parejas Masculinas, los paraguayos compartirán la Zona C con Turquía, Francia, Eslovenia y Uruguay;

Zona A: Eslovaquia, Suiza, Argentina, Croacia y Chile;

Zona B: Italia, Austria, Brasil, USA y Argelia;

Zona D: Perú, San Marino, Malta y Canadá.

También se competirá en tiro de precisión, en ambas ramas.

Victorias paraguayas en el debut

En las incursiones del Team Paraguay, la dupla integrada por Dara Rosales y Fernanda Schwingel derrotó a Croacia 7-5;

Ignacio Centurión y Marcos Moreira se impusieron por igual score a Francia;

La dupla mixta Tahila Kreuz y Marcos Moreira consiguieron una ajuntada victoria de 7-6 contra Turquía.