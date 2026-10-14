Victoria de bochófilos guaraníes en el Mundial de Garibaldi

Las selecciones paraguayas consiguieron buenos resultados en el Mundial Mixto de Mayores de Bochas Estilo Raffa Volo, Parejas Mixtas, que se celebra desde este miércoles en Brasil, en 5 categorías: Parejas Mixtas, Parejas Femeninas, Parejas Masculinas, Tiro de Precisión Femenino y Tiro de Precisión Masculino. Los paraguayos consiguieron victorias en las tres primeras categorías.

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Luego del sorteo, en Parejas Mixtas, Paraguay se encuentra en la Zona A, junto a Argentina, Croacia, Turquía y Australia;

Zona B: Argelia, Chile, Uruguay, Italia y Francia;

Zona C: Canadá, Brasil, Eslovaquia, Suiza y Hong Kong;

Zona D: San Marino, Austria, Estados Unidos y Perú.

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En Parejas Femeninas las albirrojas jugarán en la Zona C, con Croacia, USA e Italia;

Zona A: Austria, Brasil, Canadá, Uruguay y Turquía;Zona

Zona B: Argentina, San Marino, Argelia, Eslovaquia y Perú;

Zona D: Chile, Francia, Suiza y Australia.

En Parejas Masculinas, los paraguayos compartirán la Zona C con Turquía, Francia, Eslovenia y Uruguay;

Zona A: Eslovaquia, Suiza, Argentina, Croacia y Chile;

Zona B: Italia, Austria, Brasil, USA y Argelia;

Zona D: Perú, San Marino, Malta y Canadá.

También se competirá en tiro de precisión, en ambas ramas.

Victorias paraguayas en el debut

En las incursiones del Team Paraguay, la dupla integrada por Dara Rosales y Fernanda Schwingel derrotó a Croacia 7-5;

Ignacio Centurión y Marcos Moreira se impusieron por igual score a Francia;

La dupla mixta Tahila Kreuz y Marcos Moreira consiguieron una ajuntada victoria de 7-6 contra Turquía.