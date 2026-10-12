Delegación paraguaya a punto de lanzar las bochas en el Mundial Mixto de Mayores

El Team Paraguay ya se encuentra en Garibaldi, Estado de Río Grande do Sul, Brasil, para tomar parte del Campeonato Mundial Mixto de Mayores Punto Raffa Volo, del 13 al 17 de los corrientes.

Lea más: Paraguay a la final por el oro en Santa Fe

La delegación guaraní arribó en altas horas de la noche del domingo, a la sede de la cita ecuménica de bochas conocida como “La Capital Nacional del Vino Espumoso”.

Los partidos comenzarán el miércoles en la Asociación de Conductores de Garibaldi (AMG), con representantes de 25 países de los cinco continentes.

Las modalidades serán: Pareja Femenina, Pareja Masculina y Pareja Mixta, en Tiros de Precisión.

Integran el equipo paraguayo: Marcos Moreira, Ignacio Centurión, Dara Rosales, Thaila Kreuz y Fernanda Schwingel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los directivos que forman parte de la comitiva: Alcides Acosta (Presidente de la Federación), José Cavallaro (Vicepresidente y delegado) y Cleiton Ferreira (director técnico).

* Programación. Este lunes se realizó un Curso de Formación de Árbitros y Entrenadores;

Martes 13: Reconocimiento de canchas, jornada de práctica, Congreso Técnico con el sorteo de las competencias, Ceremonia de Apertura y Cena de Bienvenida;

Miércoles 14 al viernes 16: Juegos con sus fases clasificatorias y eliminatorias;

Sábado 17: Semifinales y finales; Ceremonia de clausura y premiación.