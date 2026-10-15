Guerreras prestas para el mundial Sub 16 de balonmano, en Marruecos

Las guerreritas cadetes competirán desde este viernes en el Primer Campeonato Mundial IHF de la categoría que se disputará en Marruecos, hasta el 24 de este mes. Las albirrojas del balonmano debutarán contra el seleccionado de Belarús, a las 15:30 de nuestro país.

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Las cadetes paraguayas se ganaron el cupo al consagrarse campeonas del Sur Centro América de la Categoría, que se desarrolló en nuestro país, dejando como escolta a Argentina, que tomó el otro cupo mundialista a Marruecos.

La delegación paraguaya partió el martes rumbo a la sede del mundial, la ciudad de Agadir, Reino de Marruecos.

Las cadetes comparten la serie con Hungría, Guinea y Bielorrusia, y solo el mejor de esta primera fase avanzará a la siguiente etapa, que es de semifinales, ya que hay cuatro grupos.

Componen la selección guaraní: María Colmán, Alejandra Cáceres, Jazmín Portillo (porteras); Anabella Servín, Avril Roitg, Carla González, Ceudy Fariña, Fabiana Leiva, Kiara Britos, Mara Garciarena, Mayari Ramírez, Milagros Jara, Sofía Barboza, Tiziana Devaca, Nicole Parra, Giovanna Iturbe y Valeria Ramírez. D.T.: Wilson Alfonso.

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Además de Paraguay, la otra representante de Sudamérica es Argentina.

* Los grupos. Los grupos conformados con los 16 países participantes son:

Grupo A: República Popular de China, Marruecos, Estados Unidos de América, Kazajistán;

Grupo B: Paraguay, Guinea, Bielorrusia y Hungría;

Grupo C: México, Tunes, Alemania y Uzbekistán;

Grupo D: Argentina, Egipto, Suiza y Rusia.

* Programación. El camino de las guerreritas, luego del debut es el siguiente:

Domingo 18 de octubre - 15:30 Paraguay vs. Guinea;

Martes 20 de octubre - 15:30 Hungría vs. Paraguay.

Jueves 22 de octubre: Semifinales y juegos de reclasificación;

Sábado 24 de octubre: Final y demás juegos por posiciones definitivas.